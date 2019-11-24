إيهاب الحفني: سيتم تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة ..فيديو

قال الدكتور إيهاب الحفنى منسق عام صندوق تطوير العشوائيات بمجلس الوزراء، إن مشروع روضة السيدة يكون مميزا لأن الصندوق راعى الطابع العمراني الموجود هناك فى المنطقة.





وأضاف الدكتور إيهاب الحفني، أثناء حواره التليفزيونى فى برنامج "رأى عام" المذاع على قناة "تن"، أن الصندوق لديه الكثير من المشروعات على كافة مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن الصندوق يعمل بالتوازى وبنهاية هذا العام سيكون قد تم تطوير جميع المناطق العشوائية فى مصر.





وأوضح الدكتور إيهاب الحفنى، أن الصندوق يهتم بالقضاء على المناطق العشوائية الغير أمنة، مؤكدا أنه سيتم تطوير كافة المناطق العشوائية الغير أمنة فى خلال هذا العام.





وتابع الدكتور إيهاب الحفنى، أن حى السيدة الأبنية به تكون على شكل الطابع الإسلامي، موضحا أن سيتم القضاء على العشوائيات تماما وسيكون هناك مدن جديدة تماما.





وصرح الدكتور إيهاب الحفنى، بأن مشروع تطوير العشوائيات يكون قائما على جميع القرى العشوائية التى تكون كافة أنحاء جمهورية مصر العربية.