براءة وشياكة وثقة.. 50 صورة لتألق أطفال النسيج في ديفيليه تاريخي بشارع المعز

نجح عدد من الأطفال صغار السن ببراءة في انتزاع إعجاب زوار شارع المعز اليوم الأحد بما ارتدوه من ملابس تنتمي لمختلف العصور التاريخية التي مرت علي مصر،وننشر 50 صورة لهم.



الأطفال ارتدوا الملابس ضمن فعاليات احتفالية نظمها متحف النسيج بأعياد الطفولة،والتي تضمنت ديفيليه للملابس التاريخية من العصور المختلفة،والتي امتزجت ببراءة الأطفال .



وقد رصدت كاميرا موقع صدي البلد اعجاب رواد وزوار الشارع بالأطفال،خاصة أن عددًا كبيرًا منهم نجح في أن يتقمص شخصية وعصر الملابس التي يرتديها.



د.أشرف أبو اليزيد مدير عام المتحف قال أنهم حرصوا علي اخراج هذه الجزئية من الاحتفالية بهذا الشكل الناجح،مؤكدا أنها وسيلة جذابة لربط الاطفال بالمتحف وآثاره،كذلك شارع المعز.



وتابع: مصر تميزت عبر العصور المختلفة في صناعة النسيج وتطورها كثيرا،وكان لملابس الأطفال نصيب من هذا التطور،وقد راعت البيئة التي ينشأ فيها الطفل