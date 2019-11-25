ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

تعاون فني يدفع عصام كاريكا لاعتزال الفن.. تفاصيل

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 02:48 ص
عصام كاريكا
عصام كاريكا
Advertisements
آيه عاطف
اكد الفنان عصام كاريكا، انه تعاون كملحن مع عدد كبير من نجوم الفن منهم الكينج محمد منير ، والهضبة عمرو دياب، وصابر الرباعي وراغب علامة ومصطفى قمر وحكيم ولكن لم يتعاون حتي الان مع انغام.

وأضاف كاريكا، خلال لقائه مع برنامج "ذا انسايدر بالعربي" مع المذيعة رنده جبر انه يتمني العمل مع انغام، ومازحها قائلا: "بعد انغام اعتزل بقي" وأشار انه ينتظر لحن مناسب ليعرضه عليها خلال الفترة المقبلة.

وكشف كاريكا خلال اللقاء انه سيقوم بتلحين جميع الاغاني لمسرحية "لوكاندا الاوباش" حيث طلبه المنتج حمدي بدر لهذا الأمر، وأنه سعيد بهذا التعاون ومتفائل بالمسرحية والتعاون مع مايا دياب.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

على أغنية عايم في بحر الغدر.. مايا دياب تشعل أنستجرام برقصة مع حسن الرداد

عمليات التجميل تفسد وجه مايا دياب والجمهور يهاجمها .. صورة

حسن الرداد يشارك جمهوره كواليس لوكاندة الأوباش

حبيبتى دبي.. عصام كاريكا بالزى الإماراتي

عصام كاريكا يكشف عن رأيه فى حمو بيكا ويهاجم أغانى المهرجانات

عرض لوكاندة الأوباش بـ موسم الرياض الشهر المقبل

ترشيحاتنا

حكم الصلاة بـ الفانلة الحمالات .. الإفتاء توضح | فيديو

شوربة كوارع .. تامر حسني يكشف سر تألقه في حفل أمم أفريقيا

جيب قصير وجاكت ملون.. كندة علوش تتألق بـ إطلالة أنيقة من مهرجان القاهرة السينمائي

تحويل الجسم لماكينة حرق بـ 3 مكونات فقط من مطبخك

لما تهبد الهبدة وتصدقها.. أحمد رأفت يحرج هنا الزاهد.. شاهد سخريتها من نفسها

مصطفى بكري يكشف أهم التعديلات القادمة في الدولة..فيديو

AdvertisementS

بعد 17 يومًا على رحيل هيثم أحمد زكي.. تصرف مفاجئ من خطيبته

مصر صدرت خدمة للعالم.. أول رد من أوبر علي تصريحات الرئيس السيسي

صدمة لـ كلوب | ليفربول يفقد نجمه قبل موقعة برايتون بالدوري الإنجليزي

أمير مرتضى يكشف السبب وراء استبعاد أوباما وجمعة وحامد من مباراة إنبي

هددني بعلاقتنا.. المتهمة بقتل دجال ترعة المريوطية: قالي هعالج ابنك من مس الجن وكان عايز يفضحني

النائب العام: التحقيق في إدعاء عائشة الشاطر تدهور حالتها الصحية داخل السجن

فعال لعدوى التنفس والحروق .. تفاصيل سحب المضاد الحيوي الجلمنتين من الأسواق

بـ فرمان من الخواجة .. نجم المنتخب الأولمبي في الأهلي خلال الانتقالات الشتوية

جيب قصير وجاكت ملون.. كندة علوش تتألق بـ إطلالة أنيقة من مهرجان القاهرة السينمائي

مصطفى بكري يكشف أهم التعديلات القادمة في الدولة..فيديو

مفاجأتان سارتان لـ تركي آل الشيخ.. تفاصيل

اخبار الزمالك اليوم.. إيقاف كهربا.. الغائبون عن قائمة الفريق أمام إنبي.. سبب استبعاد أوباما

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملابس جيم.. ياسمين صبري تشعل انستجرام بإطلالة رياضية من المالديف.. شاهد

تورتة مبهرة.. عيد ميلاد فخم لابنة ماجد المصري الصغرى

بتسريحتها المفضلة.. أحدث ظهور لشقيقة هنا الزاهد