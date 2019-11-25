تعاون فني يدفع عصام كاريكا لاعتزال الفن.. تفاصيل

اكد الفنان عصام كاريكا، انه تعاون كملحن مع عدد كبير من نجوم الفن منهم الكينج محمد منير ، والهضبة عمرو دياب، وصابر الرباعي وراغب علامة ومصطفى قمر وحكيم ولكن لم يتعاون حتي الان مع انغام.



وأضاف كاريكا، خلال لقائه مع برنامج "ذا انسايدر بالعربي" مع المذيعة رنده جبر انه يتمني العمل مع انغام، ومازحها قائلا: "بعد انغام اعتزل بقي" وأشار انه ينتظر لحن مناسب ليعرضه عليها خلال الفترة المقبلة.



وكشف كاريكا خلال اللقاء انه سيقوم بتلحين جميع الاغاني لمسرحية "لوكاندا الاوباش" حيث طلبه المنتج حمدي بدر لهذا الأمر، وأنه سعيد بهذا التعاون ومتفائل بالمسرحية والتعاون مع مايا دياب.