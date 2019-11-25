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فن

كنت عارفة إنه بيخوني .. تصريح مثير من سمية الألفي عن فاروق الفيشاوي.. فيديو

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 02:40 ص
سمية الألفي والراحل
سمية الألفي والراحل فاروق الفيشاوي
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آيه عاطف
حلت الفنانة سمية الألفي، ضيفة برنامج "واحد من الناس"، مع الإعلامي عمرو الليثي، وتحدثت عن تفاصيل علاقتها بالراحل فاروق الفيشاوي.

وقالت سمية وهي تبكي: "مغامراته كانت كتير وسألته فيهم إيه أحسن مني بس ماردش لكنه زعل إني أشك في نفسي لأنه كتير شرحلي .. وخيانته الجسدية ماكنتش بعتبرها خيانة .. عشان كده كنت بسامحه .. لو كنت يوم حسيت إنه خاني بمشاعره إنه حب غيري دي اللي كانت هتبقى ملهاش حل".

وتابعت: "ممكن كنت أبقى عارفة إنه بيخوني وساكتة عشان بحبه وبحب ولادي وبحب بيتي .. أنا محافظة على فاروق مش عارفة أما يروح في حتة تانية هيحافظوا عليه ولا لا".

واختتمت حديثها قائلة: "أنا مقدرش أعمل كده في فاروق ولا في نفسي.. مقدرش أعرضه لموقف زي ده حتى لو شوفته بعيني هعمل نفسي ماشوفتش .. اتقالي ف التليفونات كتير إنه بيخوني بس عمري ما فكرت أروح أشوف وأتأكد".
 
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