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فن

شاهد.. منى فاروق في أحدث ظهور لها على إنستجرام

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 05:16 ص
منى فاروق
منى فاروق
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محمد بدران
نشرت الفنانة الشابة منى فاروق صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت منى فاروق بإطلالة مبهجة خلال إجازتها في بيروت وعلقت قائلة " صبرا جميلا يااحلامي فالله كريم لن ينساني❤️الأمل في الله يجعل أحلامنا اجمل.. وإن أصبحت في عسر فلا تحزن وافرح لان مع العسر يسرا خليك_واثق_ربك_ماينسي اللي_جاي_ماجاش_زيه - اللي_جاي_أقوى".


يذكر أن آخر أعمال الفنانة الشابة منى فاروق مشاركتها فى مسلسل "رحيم"، من تأليف محمد إسماعيل أمين وإخراج محمد سلامة.

بطولة النجم ياسر جلال ونور اللبنانية وروجينا وصبري فواز وراندا البحيرى ودينا ومحمد رياض وطارق عبدالعزيز ورياض الخولى ومن تأليف محمد إسماعيل أمين وإخراج محمد سلامة.

وتعد منى فاروق من ضمن المواهب الشابة الصاعدة التى أفرزها مسلسل"الأب الروحى" ، وتعد تلك التجربة هى الثانية من حيث الوقوف أمام النجم ياسر جلال، حيث شاركت فى العام الماضى فى مسلسله "ظل الرئيس" والذى حقق نجاحا جماهيريا كبيرا.
شاهد.. منى فاروق في أحدث ظهور لها على إنستجرام
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