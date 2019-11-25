ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الرئيس السيسي يوجه بمواصلة جهود التنمية الشاملة في سيناء.. يتصدر نشرة صباح البلد

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 09:05 ص
الصحف
الصحف
Advertisements
توك شو
استعرضت الإعلامية هند النعسانى، في برنامج "صباح البلد" الذي يعرض على فضائية "صدى البلد"، أبرز مانشيتات الصحف المصرية الصادرة، اليوم الاثنين.

وجاءت أهم مانشيتات الصحف على النحو التالي:

المصري اليوم
السيسي يوجه بمواصلة جهود التنمية الشاملة فى سيناء

صدى البلد
الجامعة العربية: الاجتماع الوزاري الطارئ لبلورة موقف جماعي للتصدي لأمريكا

بوابة الأهرام
البنك المركزي يطلق مبادرة التحصيل الإلكتروني لأقساط التمويل العقاري

الوفد
اليوم.. سفر أول رحلة عمرة من خلال البوابة الإلكترونية

مبتدأ
رئيس حدائق الحيوان: لا زيادة فى قيمة تذكرة دخول حديقة الحيوان بالجيزة

الشروق
اليوم.. حفل توزيع جوائز مسابقة iread AWARDS بمهرجان القاهرة السينمائي
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التأمين الصحى الشامل يكشف طريقة الحجز الإلكترونى للحصول على الخدمة.. يتصدر نشرة صباح البلد

السيسي يوجه بتنفيذ المشروعات وفق أعلى معايير الجودة.. أبرز مانشيتات الصحف في صباح البلد

خفض أسعار 3 سلع تموينية.. يتصدر نشرة صباح البلد.. فيديو

إنذار وإجراءات فصل..تفعيل الغياب الإلكتروني..يتصدر نشرة صباح البلد..فيديو

في أول اجتماعات سد النهضة بوساطة أمريكية.. مصر تؤكد التزامها للوصول لاتفاق عادل.. يتصدر نشرة صباح البلد

خفض بعض أسعار سلع تموينية الشهر المقبل.. يتصدر نشرة صباح البلد.. فيديو

ترشيحاتنا

هل يجب الاغتسال بعد شرب الخمر أم يكفي الوضوء للصلاة؟.. علي جمعة يجيب

مها أحمد تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها.. شاهد

أخبار الرياضة ليلا ..مرتضى يعد بحل أزمة المستحقات.. رحيل حسام البدري ..احتراف مهاجم الزمالك

درجات الحرارة المتوقعة اليوم 25 - 11- 2019 بالمحافظات.. فيديو

بعد اعترافها بخيانة الفيشاوي لها.. سمية الألفي مطلوبة على جوجل

اخبار الرياضة .. تفاصيل حول إيقاف كهربا واللاعب يرد.. موقف فايلر النهائي من بيع عمار حمدي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على أحدث السيارات الصينية الجديدة المنتظرة في مصر .. صور

المنافسة تشتد على الأجمل.. شاهد إطلالات سيرين عبد النور وسميرة سعيد وأحلام

بفستان أسود أنيق.. رانيا منصور تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها