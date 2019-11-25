الرئيس السيسي يوجه بمواصلة جهود التنمية الشاملة في سيناء.. يتصدر نشرة صباح البلد

السيسي يوجه بمواصلة جهود التنمية الشاملة فى سيناء





الجامعة العربية: الاجتماع الوزاري الطارئ لبلورة موقف جماعي للتصدي لأمريكا





البنك المركزي يطلق مبادرة التحصيل الإلكتروني لأقساط التمويل العقاري





اليوم.. سفر أول رحلة عمرة من خلال البوابة الإلكترونية





رئيس حدائق الحيوان: لا زيادة فى قيمة تذكرة دخول حديقة الحيوان بالجيزة





استعرضت الإعلامية هند النعسانى، في برنامج "صباح البلد" الذي يعرض على فضائية "صدى البلد"، أبرز مانشيتات الصحف المصرية الصادرة، اليوم الاثنين.وجاءت أهم مانشيتات الصحف على النحو التالي:المصري اليومصدى البلدبوابة الأهرامالوفدمبتدأالشروقاليوم.. حفل توزيع جوائز مسابقة iread AWARDS بمهرجان القاهرة السينمائي