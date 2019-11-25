الرئيس السيسي يوجه بمواصلة جهود التنمية الشاملة في سيناء.. يتصدر نشرة صباح البلد

استعرضت الإعلامية هند النعسانى، في برنامج "صباح البلد" الذي يعرض على فضائية "صدى البلد"، أبرز مانشيتات الصحف المصرية الصادرة، اليوم الاثنين.
وجاءت أهم مانشيتات الصحف على النحو التالي:
المصري اليوم
اليوم.. حفل توزيع جوائز مسابقة iread AWARDS بمهرجان القاهرة السينمائي
وجاءت أهم مانشيتات الصحف على النحو التالي:
المصري اليوم
السيسي يوجه بمواصلة جهود التنمية الشاملة فى سيناء
صدى البلد
الجامعة العربية: الاجتماع الوزاري الطارئ لبلورة موقف جماعي للتصدي لأمريكا
بوابة الأهرام
البنك المركزي يطلق مبادرة التحصيل الإلكتروني لأقساط التمويل العقاري
الوفد
اليوم.. سفر أول رحلة عمرة من خلال البوابة الإلكترونية
مبتدأ
رئيس حدائق الحيوان: لا زيادة فى قيمة تذكرة دخول حديقة الحيوان بالجيزة
الشروق
اليوم.. حفل توزيع جوائز مسابقة iread AWARDS بمهرجان القاهرة السينمائي