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اقتصاد

وزير الإسكان يترأس اجتماع اللجنة العليا لحصر وتقييم أداء شركات ومقاولي قطاع المقاولات

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 10:24 ص
عاصم الجزار وزير
عاصم الجزار وزير الإسكان
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آمنة عبد العظيم
ترأس الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع اللجنة العليا لحصر وتقييم أداء شركات ومقاولي قطاع المقاولات، المُشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (365) لسنة 2018 م.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن الهدف من تشكيل لجنة لحصر وتقييم أداء شركات ومقاولي قطاع المقاولات، هو ضبط سوق المقاولات المصرية، وتقييم أداء شركات المقاولات، والمقاولين طبقًا لإمكاناتهم الفعلية.

بالإضافة إلى خلق روح من التنافس بينهم فى تنفيذ مختلف المشروعات القومية، فى المواقيت المحددة للتنفيذ وبأعلى جودة، من أجل مواكبة النهضة العمرانية التى تشهدها الدولة المصرية بمختلف قطاعاتها، فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وأوضح المهندس محمد هشام درويش، رئيس قطاع التشييد والعلاقات الخارجية بوزارة الإسكان، أن مجلس الوزراء وافق على اعتماد النموذج الخاص بحصر وتقييم أداء شركات ومقاولي قطاع المقاولات، وتعميم العمل بهذا النموذج على عموم الجمهورية.

وتم إرسال النموذج لجميع الوزارات والمحافظات، وطلب ممثل عن كل جهة للتواصل مع الأمانة الفنية للجنة، وحضور ورش العمل المزمع تنفيذها من خلال الأمانة الفنية للتدريب على استخدام النموذج.
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