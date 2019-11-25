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حوادث

إصابة ٤ أشخاص بحادث سير في بني سويف

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 10:46 ص
صورة أرشيفية - حادث
صورة أرشيفية - حادث
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محمد عبد الحليم
أصيب 4 أشخاص، في حادث سير، وقع، صباح اليوم الاثنين، إثر انقلاب سيارة أجرة "ميكروباص" أمام قرية بياض العرب، بالطريق الصحراوي الشرقي القديم، بمحافظة بني سويف، ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

واستقبلت مستشفى بني سويف التخصصي "العام سابقًا" المصابين في الحادث، وهم: أحمد أشرف يحيى، 21 سنة، طالب، مصابًا بإشتباه كسر باليد اليسري، وعايد عيد عبد التواب، 40 سنة، مصابًا بجروح وكدمات بالجسم، ومحمود محمد عبد الرحيم، 25 سنة، مصابًا بجرح قطعي في بفروة الرأس 5 سنتيمتر، وأميرة سعيد سيد علي، 21 سنة، مصابًا بسحجات وكدمات بالجسم، جميعهم يقيمون مركز الواسطى، شمال بني سويف.

وجارٍ تحرير محضر بالواقعة وإخطار انيابة العامة، وإتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللأزمة.
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