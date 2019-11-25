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رياضة

إنجاز تاريخي .. لاعب الهلال يتوج بـ 3 بطولات في 24 ساعة

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 11:52 ص
الهلال السعودي
الهلال السعودي
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إسماعيل محمود
حقق الكولومبي جوستافو كويلار ، لاعب نادي الهلال السعودي ، إنجازًا تاريخيًا وغير مسبوق في كرة القدم، وذلك بتتويجه بـ 3 بطولات في 24 ساعة فقط.

وجاء ذلك الإنجاز بعد فوز فريقه الهلال بدوري أبطال آسيا ، بالإضافة لفوز فريقه السابق فلامينجو البرازيلي بكأس كوبا ليبرتادوريس للأندية أبطال أمريكا الجنوبية.

كويلار كان محظوظًا للغاية ، حيث توج فلامينجو رسميًا ببطولة آخرى بعد أقل من 24 ساعة من فوزه بكأس الليبرتادوريس ، وهي الدوري البرازيلي، بعد خسارة ملاحقه بالميراس أمس.

وكان كويلار قد انتقل لصفوف نادي الهلال قادمًا من نادي فلامينجو شهر أغسطس الماضي، ولم يتم إدراج اسمه في قائمة الهلال الآسيوية، لكنه سافر مع بعثة الفريق لليابان ونال ميدالية شرفية ، كما أنه كان أساسيًا مع فلامينجو في الليبرتادوريس ، وفي الدوري البرازيلي قبل ذهابه للهلال.

يذكر أن الهلال قد توج بدوري أبطال آسيا، أمس الأحد ، بعد فوزه على مضيفه أوراوا الياباني بهدف نظيف في إياب دور النهائي، كما فاز فلامينجو البرازيلي على ريفير بيليت بهدفين مقابل هدف في نهائي الليبرتادوريس ، ليتأهل الفريقان لكأس العالم للأندية.
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