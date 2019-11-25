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فن

الطفل معتز هشام: تدربت على دوري في ممالك النار بقراءة القرآن

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 11:56 ص
معتز هشام - ممالك
معتز هشام - ممالك النار
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قسم الفن
حل الطفل معتز هشام ، الذي أدى دور سليم الأول طفلا بمسلسل "ممالك النار" الذي يعرض حاليا، ضيفا على راديو اينرجي.

وقال نجم ممالك النار: "حرصت على قراءة القرآن لتقوية اللغة العربية عندي وذلك من أجل تأدية دوري في ممالك النار، كما أديت تدريبات على ركوب الخيل والمبارزة بالسيف قبل تأدية الدور".

وتابع: "البعض أصبح يخاف مني بعد تأدية دور سليم الأول وهو طفل، لكني كنت حريصا على مشاهدة أداء الفنان محمود نصر لشخصية سليم الأول وهو كبير وتعلمت منه كثيرا، وجمعتنا جلسة في بداية العمل تحدثنا فيها عن كل تفاصيل شخصية سليم الأول التي نؤديها".

وأضاف أن أول عمل لي كان مشاركتي في برنامج "في بيتنا ضيف"، ثم مسلسل "سابع جار"، وبعده مسلسل "الطوفان"، قبل مشاركتي في "أبو عمر المصري" مع الفنان أحمد عز.

وأكمل: "اكتشفت موهبتي في التمثيل عندما شاركت في أحد المسرحيات بالمدرسة، ولاقيت ردود أفعال إيجابية للغاية، وطموحي أن أستمر في النجاح حتى أصل لحصد جائزة الأوسكار.
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