مصر تتولى ريادة مشروع تطوير شبكة الربط الكهربائى بأفريقيا

قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة رئيس اللجنة الأفريقية للبنية الأساسية والطاقة والسياحة بالاتحاد الأفريقى إن مصر وبناء على طلب من وكالة الاتحاد الأفريقى للتنمية "نيباد" ستتولى ريادة مشروع تطوير الخطة الرئيسية لشبكة الربط الكهربائى القارى، وتتطلع إلى التعاون مع مختلف الأطراف وشركاء التنمية لتنفيذ هذا المشروع الضخم والواعد.



وأضاف شاكر - فى الكلمة التى ألقاها بالجلسة الافتتاحية لأسبوع البنية الأساسية فى أفريقيا اليوم الاثنين بالقاهرة - أن تنفيذ هذا المشروع سيمكن دول القارة الأفريقية من تحقيق الاستخدام الأمثل لمصادر الطاقة المتاحة بالقارة من خلال إنشاء سوق أفريقى موحد للطاقة يسهم فى إيجاد حلول عملية لقضية نقص الطاقة باعتبار أن تحقيق التنمية المنشودة فى القارة لايمكن أن يتحقق دون توفير مصادر الطاقة وحسن إدارتها.



ونقل وزير الكهرباء والطاقة تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الاتحاد الأفريقى.