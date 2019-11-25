ضبط 5 آلاف عبوة أدوية فاسدة و7 آلاف لتر مواد بترولية مهربة في البحيرة

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة حملة مكبرة للرقابة على الأسواق والتصدى لتجار السوق السوداء والكسب غير المشروع وضبط السلع المنتهية الصلاحية بتوجيهات المهندس كمال راشد وكيل الوزارة و بالتنسيق مع مباحث التموين الطبي البيطرى.



أسفرت الحملة عن ضبط مصنع كامل للأدوية بدمنهور به اكثر من خمسة آلاف عبوة أدوية بشرية منتهية الصلاحية وفى حوش عيسي تمكنت الحملة من ضبط ضبط سيارة بدون لوحات معدنيه محملة بكميات كبيرة من السولار و البنزين تقدر ب 7000 لتر بدون فواتير تدل على مصدرها و تم ضبط المتهم و السيارة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله.



وتم التحفظ على المضبوطات ومصادرتها لحين صدور قرار من وكيل النائب العام بشانها..وتحررت المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

