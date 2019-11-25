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فن

محمود قابيل : ممارستي للفن هواية .. والفلوس لا تشغلني

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 03:17 م
محمود قابيل
محمود قابيل
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شيرى نبيل
أكد الفنان محمود قابيل أن ممارسته للفن تعود الى رغبته في ممارسة هوايته وليس سعيا وراء العائد المادي، موضحا أنه كان يعمل في مجال السياحة ويحصل على عائد مادي كبير.

وأضاف محمود قابيل في تصريح لـ " صدي البلد ": طوال مشواري الفني كنت أتعامل مع الفن بصفتي أنني مواهب ولا أحتاج الي المال، فمعظم أصدقائي كانوا يقولون لي أني مغرور فكنت أبحث عن الدور الجيد الذي يناسب عمري والمخرج الجيد ولا أنكر أن عملي في السياحة جعلني قادرا على الرفض وعدم مجاملة بعض المنتجين".

وأشار إلى أنه لم يعتمد، أيضا، على وسامته بل كان يبحث عن الدور الجيد عكس معظم نجوم جيله الذين كانوا يهتمون بمساحة الدور.

يذكر أن مهرجان الإسكندرية السينمائي كرم في دورته الأخيرة الفنان محمود قابيل، وقدم الجائزة للفنان القدير الناقد الأمير أباظة ووزيرة الثقافة، الدكتورة إيناس عبدالدايم.
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