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فن

تريند الفن | تصرف مفاجئ من خطيبة هيثم أحمد زكي بعد أيام من رحيله.. منى فاروق وشيما الحاج تثيران الجدل بجرأة لافتة

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 01:48 م
هيثم أحمد زكي - خطيبة
هيثم أحمد زكي - خطيبة هيثم أحمد زكي
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قسم الفن
نشر قسم الفن بـ "صدى البلد" خلال الساعات الماضية، مجموعة كبيرة من الأخبار، حقق بعضها قراءات عالية، وحصدت اهتمام آلاف القرّاء، من أبرزها:


بعد 17 يومًا على رحيل هيثم أحمد زكي.. تصرف مفاجئ من خطيبته

قامت إنجي سلامة، خطيبة الفنان الشاب الراحل هيثم أحمد زكي، مفاجئة أصدقائها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بعدما قامت مؤخرًا بحذف صورتها الشخصية.

ولم تكتفِ إنجي سلامة، خطيبة الراحل هيثم أحمد زكي، بحذف صورتها الشخصية، ولكنها قامت بحذف كل صورها التي سبق ونشرتها على فيسبوك، قبل رحيل هيثم.


بجرأة لافتة | منى فاروق وشيما الحاج يثيران الجدل
هاجم عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي جرأة الممثلتين شيما الحاج ومنى فاروق، بعد ظهورهما السريع إثر الإفراج عنهما في قضية "الفيديو الفاضح" مع مخرج سينمائي شهير.

خيانته الجسدية مش خيانة.. سمية الألفي تنهار من البكاء بسبب فاروق الفيشاوي
عبًرت الفنانة سمية الألفي، عن حبها الشديد للفنان الراحل فاروق الفيشاوي، وذلك من خلال حلولها ضيفة برنامج "واحد من الناس"، مع الإعلامي عمرو الليثي.

شائعة وصفعة تنهيان زواج عماد حمدي وشادية.. نوستالجيا
من فتى أحلام لزميل عمل حتى وقع الثنائي في شباك الحب حتى وصل بيهم إلى عتبة الزواج، ولكن قصة الحب التي نشبت نيرانها في قلب الفنان الراحل عماد حمدي والذي يحل ذكرى ميلاده اليوم 25 نوفمبر والفنانة شادية لم تستمر طويلًا، فالغيرة والشائعات كانت السبب وراء هدم عش الزوجية.


الأكثر بحثا | خيانة فاروق الفيشاوي.. وفاة حسن حسني
تصدر مؤشر البحث جوجل في مصر اليوم موضوعان أساسيان، الأول هو وفاة حسن حسني، وهي الشائعة التي تم نفيها لاحقا من نقابة المهن التمثيلية، ومن الفنان نفسه، أما الثاني فهو خيانة فاروق الفيشاوي لزوجته سمية الألفي، وهي التي روتها ضمن حوارها لبرنامج "واحد من الناس" الذي يقدمه عمرو الليثي.
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