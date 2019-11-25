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أخبار البلد

هنا الزاهد توجه رسالة لـ رضوى الشربينى.. والأخيرة ترد

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 04:35 م
الإعلامية رضوى الشربيني
الإعلامية رضوى الشربيني
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شيماء مجدي
تحدثت الإعلامية رضوى الشربيني خلال برنامجها "هى وبس " على "سي بي سي سفرة" عن فستان الفنانة هنا الزاهد، مشيرة إلى أنها خسرت الكثير من وزنها، وتحولت حقًا إلى دمية باربي بشعرها الطويل والكثيف ونحافة قوامها.

وقالت رضوى الشربينى بطرافة: "الباربي يلبس اللي هو عايزه يا جماعة".

ونشرت الفنانة هنا الزاهد على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" ، صورة لرضوى الشربينى أثناء عرضها فستان الزاهد، قائلًة :"رضوى الشربينى أنتى حبيبتى".

لترد عليها رضوى خلال "الإستورى" على الإنستجرام :"وإنتى روح قلبي".

وعلقت الإعلامية رضوى الشربيني على فساتين وأوزان النجمات في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، لتكشف للجمهور ما لم يكن واضحًا في الصور ورأته بعينها خلال حضورها الشخصي للحفل.
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