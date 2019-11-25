انتحار طالب بسبب أزمة نفسية بالدقهلية

أقدم طالب على الانتحار بتناول قرص سام يستخدم فى حفظ الغلال بمنية النصر بمحافظة الدقهلية لمروره بأزمة نفسية.





تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية إخطارا يفيد بورود إشارة إلى مركز شرطة منية النصر من مستشفى منية النصر بوصول الطالب محمد عطيه مصطفي جاد ١٧ عاما إلى المستشفى مصابا بحالة تسمم وتوفى أثناء محاولة إسعافه .





وانتقل ضباط المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين أن الطالب كان يمر بحالة نفسية سيئة أدت إلى قيامه بتناول قرص سام يستخدم فى حفظ القمح.





وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق التى أمرت بانتداب الطبيب الشرعى لتشريح الجثمان وكلفت المباحث بتحرياتها حول الواقعة.