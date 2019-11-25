صحة أسوان تواصل جهودها لمكافحة فيروس سي

تواصل مديرية الشئون الصحية بأسوان جهودها للحد من عدوى الفيروسات الكبدية ضمن فعاليات مبادرة 100 مليون صحة للحد من انتشار العدوى استكمالًا لمبادرة للقضاء على فيروس سى.



وفى هذا الإطار يستعرض " صدى البلد " جهود مديرية الصحة فى هذا الإتجاه وتقوم بتنظيم حملات توعية للعاملين بصالونات الحلاقة والكوافيرات ومراكز التجميل بنطاق المحافظة وتوعية العاملين بهذه الأماكن بخطورة فيروس سى ، وطرق انتقال المرض والعدوى، بالإضافة لتوزيع ملصقات ومنشورات تثقيفية على أصحاب تلك الأماكن لزيادة وعى المواطنين .



ومن المقرر أن تستمر حملات التوعية حتى نهاية شهر نوفمبر الجارى ضمن أعمال المحور الثالث لمبادرة القضاء على فيروس سى، والذى يشمل الوقاية من المرض فى إطار خطة الدولة للقضاء على فيروس سى وذلك بحلول عام ٢٠٢٠.



وشملت التوعية كيفية الحماية الوقائية لاستخدام آلات وأدوات الحلاقة وتقديم النصح للمواطنين بتخصيص أدوات الحلاقة الخاصة بهم وعدم استخدام أى أدوات حلاقة خاصة بالغير ، مع نشر التوعية بالإرشادات الصحية داخل الصالونات للحد من انتشار العدوى.



وأكد الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان أن هناك حملات مكثفة للمرور على صالونات الحلاقة والكوافيرات ومراكز التجميل وتوعية العاملين بهذه الأماكن عن فيروس سى، وطرق انتقال المرض والعدوى، إضافة لتوزيع ملصقات ومنشورات تثقيفية على أصحاب تلك الأماكن لزيادة وعى المواطنين، كما أن الحملة تستمر حتى نهاية شهر نوفمبر الجارى.



وأضاف إيهاب حنفى بأن مديرية الصحة تواصل تنفيذ المحور الثالث لمبادرة القضاء على فيروس سى والذى يشمل الوقاية من المرض فى إطار خطة الدولة للقضاء على فيروس سى بحلول عام 2020، وذلك تحت إشراف الدكتور محمد على مدير إدارة الثقافة الصحية بالمديرية ، والدكتور محمد عرفه منسق الحملة بأسوان.