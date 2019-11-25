ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

لوك صادم لـ كريم عبد العزيز والجمهور: إيه الشكل ده

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 06:13 م
كريم عبد العزيز
كريم عبد العزيز
Advertisements
أحمد إبراهيم
تداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعى صورا للفنان كريم عبد العزيز عبر موقع التواصل الاجتماعى انستجرام، حيث يظهر بلوك صادم وهو نفس اللوك الذى يظهر به فى فيلمه الجديد "البعض لا يذهب للمأذون مرتين".

وظهر كريم عبد العزيز أصلع فى الصورة والتي شهدت عديدا من التعليقات السلبية والإيجابية حيث أكد البعض أنها صورة صادمة ولا أحد يتخيل الشكل -قائلين: "ايه الشكل ده"- الذى كان يظهر به كريم عبد العزيز فى الفيلم.

ويرتدى كريم فى الصورة أيضا بدلة بيضاء وقميصا رماديا غير متسق مع البدلة.

يذكر أن فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" تأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندى، وبطولة كريم عبد العزيز وماجد الكدوانى ودينا الشربينى وبيومي فؤاد ومحمد ثروت وعدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف.

والفيلم تدور أحداثه حول مناقشة العديد من القضايا الاجتماعية التي لها علاقة بالزوج والزوجة وصراعاتهما بعد الانفصال ويدخل كريم فى صراعات وخلافات مع زوجته الأولى، التى تطلب منه الطلاق ولكنه يرفض، ثم يقابل دينا الشربينى بالصدفة ويقع فى حبها وتجعله يذهب للمأذون للمرة الثانية ويتزوجها وتدور الأحداث فى إطار كوميدى اجتماعى.

يذكر أن آخر أعمال كريم عبد العزيز الفيل الازرق 2 والذي حقق من خلاله نجاحا كبيرا على مستوى الإيرادات حيث تجاوز 100 مليون جنيه.
لوك صادم لـ كريم عبد العزيز والجمهور: إيه الشكل ده
لوك صادم لـ كريم عبد العزيز والجمهور: إيه الشكل ده
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كريم عبد العزيز داخل كواليس فيلمه الجديد.. شاهد

أحمد السقا يروج لفيلمه الجديد العنكبوت

كريم عبد العزيز بصحبة دينا الشربينى فى أسوان.. مغردون: نمبر وان الحقيقي

شاهد.. أحدث ظهور لـ عمرو سعد مع ابنه

كريم عبد العزيز يتنهي من تصوير مشاهد البعض لا يذهب للمأذون مرتين في أسوان

بعد نجاح زي الشمس.. دينا الشربيني تعود للسينما بـ «البعض لا يذهب للمأذون مرتين»

ترشيحاتنا

أيها أجمل | 4 فساتين لـ رانيا يوسف في مهرجان القاهرة السينمائي

لماذا وصف الله رسوله بـ النبي الأمي؟.. علي جمعة يكشف عن 10 أسباب

تريند الفن | تصرف مفاجئ من خطيبة هيثم أحمد زكي بعد أيام من رحيله.. منى فاروق وشيما الحاج تثيران الجدل بجرأة لافتة

نجلها محبوس فى دولة عربية | نصاب يستولى على 165 الف جنيه من سيدة بزعم علاقته بالقاضي

لوك صادم لـ كريم عبد العزيز والجمهور: إيه الشكل ده

بحر من دماء الرجال.. فياجرا ومنوم ومبيد | أدوات السيدات فى قتل الأزواج

AdvertisementS

غضب شديد على نادى الزمالك.. ومتابعون: أنقذوا القلعة البيضاء من الشحاتة والفضيحة

بسبب رفع تذاكر السينما والقطارات والملاهي.. تحرك برلماني عاجل ضد غادة والي

تريند الفن | تصرف مفاجئ من خطيبة هيثم أحمد زكي بعد أيام من رحيله.. منى فاروق وشيما الحاج تثيران الجدل بجرأة لافتة

فنانة شابة جثة هامدة في منزلها .. و الجيران لم نشعر بها

الدوري المصري| الأهلي يضرب الجونة بثنائية سليمان فى الشوط الأول.. فيديو

فستان جريء بقشر السمكة.. طليقة ماجد المصرى تحتفل بعيد ميلادها.. شاهد

أسامة عبد الكريم: أمم أفريقيا بطولة محمد صبحي.. حارس غانا الأفضل.. وقائمة الأولمبياد في يونيو

نشرة الفن | وفاة حسن حسني وخيانة فاروق الفيشاوي لـ سمية الألفي الأكثر بحثا.. وصفعة تنهي زواج عماد حمدي وشادية

سهرات حمراء وملاهٍ ليلية.. التفاصيل الكاملة لقصة أمين الشرطة وزوجته الراقصة باستقطاب راغبي المتعة الحرام

غاوي مشاكل | خالد الغندور عن مواجهة الأهلي والجونة: أخبار الحارس العملاق إيه؟

قرار جديد من مرتضى منصور بشأن السوبر الأفريقي في الدوحة

استبعاد ديانج والشيخ .. تعرف على دكة بدلاء الأهلي أمام الجونة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رانيا يوسف وكيم كاردشيان بنفس الإطلالة الجريئة..أيهما أجمل ؟

لوك صادم لـ كريم عبد العزيز والجمهور: إيه الشكل ده

موضة أم شو.. مغنية شهيرة تظهر بحواجب ملونة بالفوشيا في حفل بأمريكا