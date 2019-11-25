لوك صادم لـ كريم عبد العزيز والجمهور: إيه الشكل ده

تداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعى صورا للفنان كريم عبد العزيز عبر موقع التواصل الاجتماعى انستجرام، حيث يظهر بلوك صادم وهو نفس اللوك الذى يظهر به فى فيلمه الجديد "البعض لا يذهب للمأذون مرتين".



وظهر كريم عبد العزيز أصلع فى الصورة والتي شهدت عديدا من التعليقات السلبية والإيجابية حيث أكد البعض أنها صورة صادمة ولا أحد يتخيل الشكل -قائلين: "ايه الشكل ده"- الذى كان يظهر به كريم عبد العزيز فى الفيلم.



ويرتدى كريم فى الصورة أيضا بدلة بيضاء وقميصا رماديا غير متسق مع البدلة.



يذكر أن فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" تأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندى، وبطولة كريم عبد العزيز وماجد الكدوانى ودينا الشربينى وبيومي فؤاد ومحمد ثروت وعدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف.



والفيلم تدور أحداثه حول مناقشة العديد من القضايا الاجتماعية التي لها علاقة بالزوج والزوجة وصراعاتهما بعد الانفصال ويدخل كريم فى صراعات وخلافات مع زوجته الأولى، التى تطلب منه الطلاق ولكنه يرفض، ثم يقابل دينا الشربينى بالصدفة ويقع فى حبها وتجعله يذهب للمأذون للمرة الثانية ويتزوجها وتدور الأحداث فى إطار كوميدى اجتماعى.



يذكر أن آخر أعمال كريم عبد العزيز الفيل الازرق 2 والذي حقق من خلاله نجاحا كبيرا على مستوى الإيرادات حيث تجاوز 100 مليون جنيه.