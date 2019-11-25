بحجم الإصبع.. المغنية ليزو تظهر بأصغر حقيبة في العالم.. شاهد

أثارت المغنية الأمريكية ليزو، الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي خلال مشاركتها في حفل توزيع جوائز الموسيقى الأمريكي في دورته ال47 التي عقدت ليلة أمس.



وظهرت المغنية ليزو بفستان قصير باللون البرتقالي، لتتحدى وزنها الزائد بهذه الإطلالة على السجادة الحمراء.



لم تكتفي ليزو بفستان قصير يبرز وزنها، بل اختارت حقيبة بيضاء صغيرة الحجم قد لا تتجاوز حجم صابع اليد.



وظهرت ليزو على السجادة الحمراء وهي ممكسة بأصغر حقيبة بالعالم بيدها لتبرزها أمام عدسات المصورين.