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مرأة

بحجم الإصبع.. المغنية ليزو تظهر بأصغر حقيبة في العالم.. شاهد

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 10:46 م
المغنية ليزو تحمل
المغنية ليزو تحمل اصغر اصغر حقيبة بالعالم
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رشا عوني
أثارت المغنية الأمريكية ليزو، الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي خلال مشاركتها في حفل توزيع جوائز الموسيقى الأمريكي في دورته ال47 التي عقدت ليلة أمس.

وظهرت المغنية ليزو بفستان قصير باللون البرتقالي، لتتحدى وزنها الزائد بهذه الإطلالة على السجادة الحمراء.

لم تكتفي ليزو بفستان قصير يبرز وزنها، بل اختارت حقيبة بيضاء صغيرة الحجم قد لا تتجاوز حجم صابع اليد.

وظهرت ليزو على السجادة الحمراء وهي ممكسة بأصغر حقيبة بالعالم بيدها لتبرزها أمام عدسات المصورين.
بحجم الإصبع.. المغنية ليزو تظهر بأصغر حقيبة في العالم.. شاهد
بحجم الإصبع.. المغنية ليزو تظهر بأصغر حقيبة في العالم.. شاهد
بحجم الإصبع.. المغنية ليزو تظهر بأصغر حقيبة في العالم.. شاهد
بحجم الإصبع.. المغنية ليزو تظهر بأصغر حقيبة في العالم.. شاهد
بحجم الإصبع.. المغنية ليزو تظهر بأصغر حقيبة في العالم.. شاهد
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