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رياضة

طارق التايب: الأهلي المصري أحد 3 أندية عربية اعتبرهم مؤسسات رياضية

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 05:01 ص
طارق التايب ورونالدو
طارق التايب ورونالدو
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محمد رشاد
أشاد النجم الليبي طارق التايب بـ3 أندية عربية على مستوى الوطن العربي هم الأهلي المصري والهلال السعودي والترجي التونسي الساحلي.

وقال طارق التايب لقناة "الرياضية السعودية": "3 أندية في الوطن العربي هم الترجي التونسي والهلال السعودي والأهلي المصري يمكن اعتبارهم مؤسسات رياضية بفضل النظام داخل النادي ، نظام الفريق بسبب الشعار على القميص وليس اللاعبين".

وتابع طارق التايب: "لا تسمع مشاكلهم، أتذكر أنني كنت ألعب في الصفاقسي التونسي وكنت أرى توتر رئيس النادي قبل مواجهة الترجي في الدربي قبل 4 أسابيع".

وأضاف طارق التايب: "كنت في كل لقاء في تونس أتكلم عن الترجي بشكل إيجابي رغم أنني كرويا لم أحبهم؛ لأنني ألعب في المنافس الجماهيري".

وأتم طارق التايب تصريحاته "الهلال نفس الأمر ويعيش استقرارا إداريا وفنيا، فأنا أرى أشخاصا يعملون في النادي منذ 2006".

يذكر أن تركي آل الشيخ مالك نادي ألميريا الإسباني ورئيس الاتحاد العربي السابق لكرة القدم أعلن عن مواجهة بين الأهلي المصري والهلال السعودي في اعتزال طارق التايب.

ويمتلك النجم الليبي طارق التايب مسيرة كبيرة حيث مثل أندية بحجم أهلي طرابلس والصفاقسي والهلال.
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