مفاجآت الحكومة للمستوردين تتصدر نشرة صباح البلد.. فيديو

استعرض الإعلامي محمد جاد والإعلامية هند النعساني، في برنامج "صباح البلد" الذي يعرض على فضائية "صدى البلد"، أبرز مانشيتات الصحف المصرية الصادرة اليوم الثلاثاء.



وجاءت أهم مانشيتات الصحف على النحو التالي:



المصرى اليوم

الرئيس: تذليل أي عقبات تواجه شركات البترول



اليوم السابع

بورسعيد تتجمل لافتتاح أنفاق3 يوليو خلال ساعات



الوطن



رئيس النواب يدعو لجلسة طارئة للموافقةعلى اسم محافظ البنك المركزى



صدى البلد

الحكومة تعلن عن مفاجآت للمستوردين وخطوات لتسيير الإفراج الجمركي عن البضائع



المصري اليوم



التموين: خطة لهيكلة شركات القابضة للصناعات الغذائية



الأهرام



التعليم العالي تعلن بدء الدراسة بعدد من الكليات بجامعة العلمين العام المقبل