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رياضة

ريال مدريد يسعى للثأر من سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا.. الليلة

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 09:26 ص
ريال مدريد ضد باريس
ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان
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إسراء أشرف
يستضيف فريق ريال مدريد الإسباني، نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أوروبا.

موعد مباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان والقناة الناقلة
من المقرر أن تنطلق صافرة اللقاء، بين ريال مدريد وسان جيرمان، في تمام العاشرة مساءً، على ملعب "سانتياجو برنابيو"، وتُنقل المباراة عبر شاشة "بي إن سبورتس 1".

الثأر من سان جيرمان
يدخل ريال مدريد مباراة اليوم ضد سان جيرمان، بدافع الثأر بعد الهزيمة التي تلقاها أمام الفريق الفرنسي بنتيجة 3-0، في لقاء الذهاب الذي جمعهما على ملعب حديقة الأمراء، ضمن منافسات الجولة الأولى من البطولة.

وتُمثل هذه المباراة اختبارًا هامًا لكتيبة زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، في ظل بحثه عن تحقيق فوزه الثالث بدور المجموعات، لحسم تأهله رسميًا إلى دور الـ16 من البطولة الأوروبية، التي سيطر عليها ثلاث مرات على التوالي.

في المقابل، يبحث باريس سان جيرمان عن تأمين الصدارة، بعد أن حقق الفوز في جميع مبارياته وحصل على العلامة الكاملة، وضمن تأهله إلى دور الـ16.

غيابات ريال مدريد
يفتقد ريال مدريد لخدمات كل من، ماركو أسينسيو، ولوكاس فاسكيز، وخاميس رودريجيز، للإصابة، بينما استبعد زيدان كل من إبراهيم دياز، وماريانو دياز، وفينيسيوس جونيور، وأودريوزولا، لأسباب فنية.

في المقابل، استعاد سان جيرمان خدمات نجمي الفريق، البرازيلي نيمار دا سيلفا الذي أكد جاهزيته لمواجهة ريال مدريد بعد أن تعافى من الإصابة، والفرنسي كيليان مبابي الذي تدرب أمس دون مشاكل طبية.

ترتيب ريال مدريد وسان جيرمان
يتصدر سان جيرمان المجموعة الأولى برصيد 12 نقطة (العلامة الكاملة)، متفوقًا على ريال مدريد الذي يحتل الوصافة بفارق 5 نقاط، بينما يأتي كلوب بروج البلجيكي في المركز الثالث بنقطتين، وجالطة سراي التركي في المركز الرابع بنقطة واحدة.
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