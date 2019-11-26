ودية ثالثة لـ منتخب مصر لكرة القدم النسائية تحت 20..اليوم

يخوض منتخب مصر لكرة القدم النسائية تحت 20 سنة مباراته الودبة الثالثة بمواجهة الفريق الأول للكرة النسائية بنادي وادي دجلة، بقيادة مديره الفني محمد كمال، في ختام المعسكر المغلق ضمن استعدادات منتخبنا الوطني لتصفيات افريقيا الموهلة لكاس العالم تحت 20 سنة.



وتقام المباراة في الثالثة عصر اليوم بالملعب الفرعي باستاد القاهرة وفضل حسين عبداللطيف المدير الفني إنهاء المعسكر بأداء مباراة ودية قوية أمام أحد افضل الفريق بالدوري بهدف الوقوف على مستوى اللاعبات ومدى استيعابهن للتدريبات وطالبهن بضرورة تنفيذ طريقة اللعب المتفق عليها والجمل والتحركات التكتيكية.



ويسعى المدير الفني لتثبيت التشكيل خاصة في الشق الدفاعي لرفع درجة التجانس واعطاء الفرصة لبسمة محمد في مركز راس الحربة للوقوف علي مستواها والاستعانة بالمحترفين ليلي يوسف ونادي رمضان في وسط الملعب، إضافة إلى نادين غازي وسلينا صاروفيم، واتفق حسن عبد اللطيف ومحمد كمال، على إجراء 6 تغييرات لكل فريق لإشراك أكبر عدد من اللاعبات.



الجدير بالذكر ان فرح سمير حارسة مرمي المنتخب ستشارك ضمن صفوف فريقها وادي دجلة بسبب تعرض جارية مرمي فريقها للإصابة، ومن المنتظر أن يعتمد عبداللطيف على الهام هاني في حراسة مرمى المنتخب، بالإضافة لإشراك حبيبة خالد.



وكانت الدكتورة سحر عبد الحق عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة والمشرف علي الكرة النسائية قد استعانت بمدرب للتنمية البشرية والقي محاضرة علي اللاعبات تحدث خلالها على ضرورة السعي، وراء الهدف وتخطي الصعاب بعزيمة واصرار والثقة بالنفس من أهم عوامل النجاح وضرورة التخلص من اي سلبيات قد تؤثر علي التركيز كما اعطاهن تجربه عملية في كيفية رفع درجة التركيز.