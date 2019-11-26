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رياضة

بعثة الأهلي تغادر لـ تونس استعدادا لمواجهة النجم الساحلي

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 11:14 ص
فريق الاهلي
فريق الاهلي
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عبد الحكيم ابو علم
غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي صباح اليوم، الثلاثاء، الغردقة، متجهة إلى تونس؛ استعدادا لمواجهة النجم الساحلي المقرر لها الجمعة المقبل على استاد رادس بالعاصمة التونسية.

وضمت قائمة الأهلي في رحلة تونس كلا من: محمد الشناوي وشريف إكرامي وعلي لطفي، وأحمد فتحي ومحمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم، وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد وحسام عاشور

وعمرو السولية وأليو ديانج، ووليد سليمان وأحمد الشيخ، ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي ورمضان صبحي، وجيرالدو وحسين الشحات ومروان محسن ووليد أزارو.

ويتواجد الأهلي على رأس المجموعة الثانية التي تضم أندية؛ النجم الساحلي والهلال السوداني وبلاتينوم الزيمبابوي.
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