مساعدة رئيس وزراء باكستان: هناك حاجة ماسة لتعزيز الوحدة بين الدول الإسلامية

قالت مساعدة رئيس وزراء باكستان لشؤون الإعلام، فردوس عاشق أعوان، إن هناك حاجة ماسة إلى تعزيز الوحدة بين الدول الإسلامية، مؤكدة ضرورة تعزيز الصورة والرسالة الحقيقية للإسلام للتعامل مع قضية الخوف من الإسلام (إسلاموفوبيا)، وذلك بالنظر إلى السيناريو الدولي الحالي.



والتقت المسؤولة الباكستانية اليوم /الثلاثاء/ في جدة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية - مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، وذلك خلال زيارتها للمملكة العربية السعودية، وناقش الجانبان مختلف القضايا والأمور ذات الاهتمام المشترك.



وأشارت المسؤولة الباكستانية - في تصريحات صحفية - إلى أن منظمة التعاون الإسلامي تعد منصة لتوحيد العالم الإسلامي، منوهة إلى أن باكستان كعضو مؤسس للمنظمة، لعبت دورًا حيويًا لتعزيز القيم الدينية والثقافية والاجتماعية بين الدول الأعضاء.



وكانت المسؤولة الباكستانية قد وصلت الليلة الماضية إلى جدة بالمملكة العربية السعودية، وذلك للمشاركة في مراسم بمناسبة الذكرى الخمسين لتأسيس منظمة التعاون الإسلامي، تلبية لدعوة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين.



