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أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي يكشف موعد اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي الإيراني

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 06:42 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
أعلن الاتحاد الأوروبي في بيان له عن عقد اللجنة المشتركة للاتفاق النووي الإيراني اجتماعا في فيينا في السادس من ديسمبر المقبل.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الثلاثاء، إن بلاده ستواصل فرض عقوبات على المسؤولين الإيرانيين المتهمين بانتهاك حقوق الإنسان خلال الاحتجاجات.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي: "أقول للإيرانيين إن واشنطن تسمعكم وستواصل مساندتكم"، مشيرا إلى أنه يتابع الوضع في إيران مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ولفت وزير الخارجية الأمريكي، إلى أن اغتيال المعارض الإيراني في تركيا يأتي ضمن سلسلة جرائم النظام الإيراني لتصفية النشطاء.
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