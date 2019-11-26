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رياضة

ولي العهد السعودي يستقبل أبطال آسيا ..صور

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 09:32 م
ولي العهد يتوسط لاعبي
ولي العهد يتوسط لاعبي الهلال
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محمود نوفل
استقبل ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الثلاثاء، الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بقيادة الروماني "رازفان لوشيسكو"، حيث توج الهلال ممثل السعودية، بلقب دوري أبطال آسيا، بعد الفوز أمام أوراوا الياباني ذهابا وإيابا، ليؤكد زعامته للقارة الصفراء، وانتزاع صدارة الأندية التي حصلت على لقب دوري أبطال آسيا. 

ويُشار إلى أن الهلال لقب دوري أبطال آسيا، للمرة الثالثة فى تاريخه بعد فوزه على أوراوا الياباني، بثنائية نظيفة في المباراة التى جمعتهما ظهر اليوم، على ملعب "سايتاما 2002" فى إياب نهائى البطولة الآسيوية.

وكان "الزعيم" تمكن من التتويج بأبطال آسيا 2019، للمرة الثالثة بالمجمل، والأولى بالمسمى الجديد، الذي بدأ عام 2003م.

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جدير بالذكر أن الهلال حقق بطولة دوري أبطال آسيا مرتين، عامي (1991-2000) بالمسمى القديم، فضلًا عن التتويج ببطولة 2019، في حين حصل على الميدالية الفضية، كوصيفٍ للبطولة القارية، خلال أعوام (1986-1987-2014-2017).

وحجز الهلال مقعدًا في بطولة كأس العالم للأندية 2019، للمرة الأولى في تاريخه، ليعيد المملكة إلى البطولة المونديالية، بعد غياب استمر 14 عامًا، منذ مشاركة الاتحاد في نسخة 2005.
ولي العهد السعودي يستقبل أبطال آسيا ..صور
ولي العهد السعودي يستقبل أبطال آسيا ..صور
ولي العهد السعودي يستقبل أبطال آسيا ..صور
ولي العهد السعودي يستقبل أبطال آسيا ..صور
ولي العهد السعودي يستقبل أبطال آسيا ..صور
ولي العهد السعودي يستقبل أبطال آسيا ..صور
ولي العهد السعودي يستقبل أبطال آسيا ..صور
ولي العهد السعودي يستقبل أبطال آسيا ..صور
ولي العهد السعودي يستقبل أبطال آسيا ..صور
ولي العهد السعودي يستقبل أبطال آسيا ..صور
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