مران استشفائي للاعبي الأهلي المشاركين في لقاء الجونة

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الذين شاركوا في مباراة الجونة أمس تدريبات استشفائية خفيفة مساء اليوم على ملعب الجامعة التونسية.



وحقق الأهلي فوزًا عريضا أمس على الجونة برباعية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الأخير في إطار منافسات الجولة الخامسة من مباريات الدوري الممتاز.



وكان الأهلي قد وصل إلى تونس ظهر اليوم استعدادا لمواجهة النجم الساحلي المقرر لها مساء الجمعة المقبل علي ستاد رادس في افتتاحية مشوار الفريق بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.



وأكتفي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ب45 دقيقة فقط في مرانه الأول مساء اليوم علي ملعب الجامعة بالعاصمة التونسية.



وفضل الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر إن يكون المران خفيفا لتجنب تعرض اللاعبين للإجهاد بعد خوض مباراة الجونة أمس في الدوري وبعد رحلة الطيران اليوم من الغردقة إلى تونس.



ويستعد الأهلي لمواجهة النجم الساحلي مساء الجمعة المقبل على استاد رادس في افتتاحية مشوار الفريق بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.