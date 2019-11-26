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طريقة عمل قرنبيط بالبسلة والكركم

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 11:21 م
طريقة عمل قرنبيط
طريقة عمل قرنبيط بالبسلة والكركم
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اسماء محمد
يعد القرنبيط من أكثر الخضروات المنتشرة فى موسم الشتاء، ويمكن اعداده بعدة طرق غير تقليدية تجعل الاطفال والكبار يحبون تناوله.

نقدم لكم طريقة عمل قرنبيط بالبسلة والكركم بخطوات الشيف ماجي حبيب مقدمة برنامج عيش وملح.

مقادير قرنبيط بالبسلة والكركم:
قرنبيط
بسلة
زيت
ثوم وبصل
زنجبيل
كركم
كارى
كمون حب
فلفل حار
ملح

طريقة عمل قرنبيط بالبسلة والكركم:
* شوحى الكمون الحب فى الزيت على النار
* قطعى البصل الأحمر وشوحيه فى الزيت مع الكمون ثم أضيفى الثوم المهروس والزنجبيل المقطع
* أضيفى الملح والطماطم المبشورة

* أضيفى ملعقة كبيرة من الكزبرة الجافة والكركم والشطة و1/2 ملعقة من الكمون الناعم
* أضيفى القرنبيط المقطع والبسلة وورق القرنبيط المقطع
* قدمى القرنبيط بالبسلة والكركم مع الأرز الأبيض
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