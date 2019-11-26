مقادير قرنبيط بالبسلة والكركم:

طريقة عمل قرنبيط بالبسلة والكركم:



* أضيفى ملعقة كبيرة من الكزبرة الجافة والكركم والشطة و1/2 ملعقة من الكمون الناعم

* أضيفى القرنبيط المقطع والبسلة وورق القرنبيط المقطع

* قدمى القرنبيط بالبسلة والكركم مع الأرز الأبيض



يعد القرنبيط من أكثر الخضروات المنتشرة فى موسم الشتاء، ويمكن اعداده بعدة طرق غير تقليدية تجعل الاطفال والكبار يحبون تناوله.نقدم لكم طريقة عمل قرنبيط بالبسلة والكركم بخطوات الشيف ماجي حبيب مقدمة برنامج عيش وملح.قرنبيطبسلةزيتثوم وبصلزنجبيلكركمكارىكمون حبفلفل حارملح* شوحى الكمون الحب فى الزيت على النار* قطعى البصل الأحمر وشوحيه فى الزيت مع الكمون ثم أضيفى الثوم المهروس والزنجبيل المقطع* أضيفى الملح والطماطم المبشورة