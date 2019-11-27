بدون مضادات حيوية.. وصفات فعالة ومجربة للتخلص من البلغم

يعد الإصابة بالبلغم من أصعب الأعراض التى يصاب بها الكثيرين فى فصل الشتاء وأكثرها إزعاج يمكن التخلص منه وتقليل أعراضه المزغجة بالإعتماد على مجموعة من المشروبات الطبيعية التى يقدمها موقع برايت سايد لا تترددى فى تجربتها.





وصفة البردقوش وورق الجوافه





مكونات المشروب:





ملعقة من التيليو

ورق الجوافة

ماء

نصف ملعقة عشبة البردقوش

عسل





طريقة التحضير:





ضعي المكونات فى وعاء عميق، واغليها واتركيها ساعة، ثم صفيه، ونتناول كوب منه في المساء وآخر على الريق، فهو مثالى لتقليل أعراض الكحة المزعجة، كما يمكنك تناوله ساخن حسب الرغبة.





مشروب العسل والليمون





مكونات المشروب ..





ملعقتين من عسل النحل

ملعقة ينسون

ملعقة عصير ليمون





طريقة تحضير المشروب:



