خليجي 24 .. ترتيب المجموعة الأولى بعد فوز العراق على قطر وثلاثية الإمارات فى اليمن

انتهت منافسات اليوم الأول من منافسات دور المجموعات من بطولة خليجي 24 والمقامة في قطر، وحقق خلالها الفوز كل من المنتخب العراقي إضافة إلى الفوز العريض الذي حققه المنتخب الإماراتي.



وحقق منتخب الإمارات فوزًا عريضًا على نظيره اليمني بثلاثة أهداف دون رد، كما حصد منتخب العراق الأول لكرة القدم أول ثلاث نقاط على حساب نظيره قطر عقب الفوز بهدفين لواحد.



ويتصدر المنتخب الإماراتي المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف عن العراق الذى جمع أيضا 3 نقاط، فى المقابل يتذيل المنتخب اليمني المجموعة بدون رصيد بالتساوى مع قطر.



وتقسم المنتخبات المشاركة في بطولة خليجي 24 إلى مجموعتين، حيث تضم المجموعة الأولى، قطر والعراق والإمارات واليمن، بينما تضم المجموعة الثانية كلا من السعودية والكويت والبحرين وعمان.



ومن المقرر أن تقام مباريات بطولة خليجي 24 على ملعبي استاد عبدالله بن خليفة، واستاد خليفة الدولي.