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مرأة

بـ أقل من 5 جنيهات.. تخلصى من جميع مشاكل البشرة بـ مكون واحد

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 08:01 ص
صدى البلد
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نهى هجرس
يعد الترمس أحد البقوليات الغنية بالفيتامينات والعناصر الهامة، مثل: الفسفور، والبوتاسيوم، والفوليت، وفيتامين أ، وفيتامين سي، والكالسيوم، والصوديوم وغيرها،ولذلك يعد الترمس من أفضل المكونات التى يمكن أن تعطى كافة الفوائد التى يحتاجها الشعر والبشرة بشكل كبير وأليكم أهم الفوائد التى قدمها موقع "wikihow" وهى:-

- نضع كمية كافية من الترمس المهروس على البشرة لمدة 30 دقيقة ثم يشطف جيدًا بالماء.

- نضع ملعقتين كبيرتين من الترمس المطحون مع القليل من الحليب ويخلط جيدًا، ويضع على البشرة لمدة 30 دقيقة للحصول على بشرة نضرة ونقية.

- وضعُ ملعقة صغيرة من: العسل الطبيعي، والملح، والترمس المطحون، وعصير الليمون ويخلط جيدًا، ثم نضع الخليط على البشرة وتركه لمدة 20 دقيقة، وبعدها غسلها جيدًا بالماء، ويستخدم هذا الخليط لإزالة البقع الغامقة عن البشرة.

- نضع ملعقة صغيرة من: الترمس المطحون، والحلبة البودر، والحليب فى ويخلط جيدًا، ثمّ نضع الخليط على البشرة وتركه لمدة 20 دقيقة.
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