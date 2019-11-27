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محافظات

فودة يحضر زيارة رفات القديسة تريزا لكنيسة السيدة العذراء بشرم الشيخ

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 09:26 ص
فوده يحضر زيارة رفات
فوده" يحضر زيارة رفات القديسة تريزا لكنيسة العذراء
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ايمن محمد
شارك اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء فى، احتفالية زيارة رفات القديسة تريزا لكنيسة العذراء سيدة السلام بحى النور بمدينة شرم الشيخ، وكان فى استقباله لدى وصولة الانبا دانيال لطفى مطران الاسماعيلية والانبا مكاريوس توفيق والاب ارميا نشأت، وعدد من رجال الاعمال والمستثمرين الاقباط والمسلمين وعدد كبير من الاهالى .

وابدى المحافظ عن سعادتة بحضور هذة المناسبة العظيمة ، مؤكدا عن حضوره لكافة المناسبات الدينية الاسلامية والمسيحية على حد سواء قائلا :" اننا جميعا اخوة فى الوطن واننا كمصريين متدينين بطبعنا ".

واشار إلي إلي أن ذلك الامر هو منهاج الدولة ممثلة فى شخص الرئيس عبد الفتاح السيسى وكافة المسئولين بالدولة وان سر قوتنا هو التسامح والسلام الذى يسود منهاج حياتنا كمسلم ومسيحى ابناء وطننا العزيز مصر .
فودة يحضر زيارة رفات القديسة تريزا لكنيسة السيدة العذراء بشرم الشيخ
فودة يحضر زيارة رفات القديسة تريزا لكنيسة السيدة العذراء بشرم الشيخ
فودة يحضر زيارة رفات القديسة تريزا لكنيسة السيدة العذراء بشرم الشيخ
فودة يحضر زيارة رفات القديسة تريزا لكنيسة السيدة العذراء بشرم الشيخ
فودة يحضر زيارة رفات القديسة تريزا لكنيسة السيدة العذراء بشرم الشيخ
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