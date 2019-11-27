أطول من أبوه.. بارون ترامب يثير ضجة بعد ظهوره إلى جانب والديه

خلال قضائه لعطلة عيد الشكر ظهر «بارون ترامب» ابن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهو يتجه إلى مزرعة Mar-a-Lago التابعة لعائلته في بالم بيتش بولاية فلوريدا أمس الثلاثاء جنبًا إلى جنب مع والده.



ورغم سنه الصغير بدا بارون أطول من والده ترامب رغم بلوغه الـ13 عامًا فقط، وهو ما لفت نظر وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ارتدى زيًا أسود من رأسه وحتى أخمص قدميه.



مشى بارون جنبًا إلى جنب مع والده الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» ووالدته سيدة أمريكا الأولى «ميلانيا ترامب» في أرجاء المرج الجنوبي من البيت الأبيض لركوب السفينة مارين وان.





ظهر ابن الرئيس الأمريكي في إطلالة ملفتة وفقًا للدايلي ميل إلا أنه بدا أطول من آخر مرة تم التقاط صورًا له، بل حتى أنه كان أطول من والده وهو الأمر الذي أثار الدهشة.



فيبلغ طول أبوه 6 أقدام و 3 بوصات، بينما والدته 5 أقدام و 11 بوصة، لكن بارون أطول بضع بوصات من والديه، حتى مع ارتداء ميلانيا أحذية ذات الكعب العالي.