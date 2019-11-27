في عيد ميلاد شيرين سيف النصر.. تزوجت 3 رجال ورفضت أحمد زكي

تحتفل الفنانة شيرين سيف النصر، اليوم الأربعاء، بعيد ميلادها الـ52، حيث إنها من مواليد مثل هذا اليوم الموافق 27 نوفمبر من عام 1967.



ومما لا يعرفه كثيرون أن الفنانة شيرين سيف النصر تزوجت 3 مرات حتى الآن، الزيجة الأولى في عام 1996 حين قررت الاعتزال والزواج من رجل أعمال سعودي، وبعد 5 سنوات حدث الطلاق، وعادت إلى الفن.



بعدها بعام تقريبًا، وتحديدًا في يونيو عام 2002 فوجئ الوسط الفني بخبر زواجها من المطرب مدحت صالح، الذي تزوج قبلها 4 مرات، ولكن الزيجة لم تستمر إلا عدة أشهر.



وفي أغسطس من عام 2010 أعلنت الفنانة شيرين سيف النصر عقد قرانها على جراح التجميل رائف الفقي، بعد قصة حب طويلة، وانتهى الأمر بالطلاق أيضًا.



وكانت شائعات قد ترددت حول وجود قصة حب، أثمرت عن زواج النجمة من الفنان الراحل أحمد زكي، وذلك بعد اشتراكها معه في فيلم (سواق الهانم) عام 1994، حيث ولدت قصة حب، وأعجب بها أمام الكاميرا لينتهي تصوير الفيلم بتبادل هذا الشعور بينهما حتى قرر الفتى الأسمر الفنان أحمد زكي الزواج منها، كما قيل يومها.



وردّت الفنانة شيرين سيف النصر، في تصريحات تليفزيونية عام 2010 على هذه الأقاويل، مؤكدة أن "أحمد زكي بالفعل طلب يدي للزواج، ولكن أسرتي رفضته ولم توافق على زواجي منه.