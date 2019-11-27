بعد جهاز أبوظبي .. الكويت تستثمر 1.5 مليار دولار في اكتتاب أرامكو

كشف وكالة الأنباء العالمية "رويترز" اليوم الأربعاء إن الهيئة العامة للاستثمار الكويتية تخطط للاستثمار في الطرح العام الأولي لأرامكو السعودية.



ويُشار إلى أن مصادر مطلعة قالت لوكالة بلومبيرغ إن أبوظبي تعتزم استثمار 1.5 مليار دولار في اكتتاب أرامكو.



وأشارت المصادر فى تصريحات لـ" رويترز" إلى أن مسؤولي أرامكو السعودية التنفيذيين التقوا الاثنين الماضي مع مسؤولين من جهاز أبوظبي للاستثمار، لبحث فرص الاستثمار في بيع أسهم أرامكو التي قد تصل قيمتها إلى 25.6 مليار دولار.



وفي سياق متصل خاطبت أرامكو كذلك الهيئة العامة للاستثمار في الكويت وجي.آي.سي السنغافورية.



وكان الاجتماع بين مسؤولي أرامكو وجهاز أبوظبي للاستثمار، أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم، منفصلًا عن جولة ترويجية للمستثمرين في أبوظبي.



وأعلنت شركة سامبا المالية للأصول وإدارة الاستثمار "سامبا كابيتال"، بصفتها مدير الاكتتاب لشركة "أرامكو السعودية"، عن نتائج اكتتاب الأفراد، حيث بلغ عدد المكتتبين الأفراد خلال هذه الفترة 3.1 مليون مكتتبا بعدد أسهم بلغ إجماليها 845.1 مليون سهما والتي تمثل 27.04 مليار ريالا.



ويعتبر غدا الخميس الموافق 28 نوفمبر، آخر يوم للاكتتاب لفئة الأفراد.