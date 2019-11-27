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محافظات

السيرة الذاتية للواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية الجديد

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 12:49 م
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
ترددت أنباء عن تولى اللواء عبد الحميد عبد العزيز عبد الحميد محمد الهجان محافظ القليوبية ورحيل للدكتور علاء عبد الحليم مرزوق المحافظ الحالى.

واللواء عبد الحميد عبد العزيز عبد الحميد محمد الهجان، من مواليد محافظة الجيزة في 13 يناير 1952، وحاصل على ليسانس حقوق ودبلوم علوم شرطية عام 1975 وأيضا بكالوريوس تجارة إدارة أعمال عام 1986، وعمل فور تخرجه ضابطًا بمديرية أمن القاهرة من 1975 حتى 1982، ثم تولى أمين عام هيئة الرقابة الإدارية.


وكان الهجان يشغل منصب أحد قيادات جهاز الرقابة الإدارية لمدة 30 عامًا متدرجًا في العديد من المناصب القيادية بالجهاز حتى وصل إلى مساعد رئيس هيئة الرقابة الإدارية والأمين العام ثم تم تعيينه محافظًا لقنا .

وحصل على جوائز وشهادات التقدير فى العمل بالرقابة الإدارية تم الحصول على 7 دورات تدريبية في، الدورة الأساسية، الموازنات التخطيطية، الإجراءات الجنائية، دراسة الجدوى، المراجعة الإدارية.
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