الحياة الشخصية طريق النجوم لـ التريند.. الصور المنسوبة لـ شيرين سيف النصر وفيديو احتفال عادل إمام بابنه الأحدث

شيرين سيف النصر





عادل إمام





حسن حسني

تصدّر عدد من النجوم مؤشر البحث جوجل خلال الفترة الأخيرة لأسباب شخصية لا علاقة لها بالفن، ومن أبرزهم شيرين سيف النصر وعادل إمام وحسن حسني.انتشرت خلال الساعات الماضية صورة منسوبة إلى الفنانة شيرين سيف النصر، أثارت جدلا واسعا على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث قيل إنها صورة شيرين سيف النصر خلال توجهها إلى محكمة للإدلاء بشهادتها في قضية سرقة مجوهراتها، فما هي حقيقة صورة شيرين سيف النصر المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي.في هذا السياق، كشفت الفنانة شيرين سيف النصر حقيقة الصورة التي انتشرت لها مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وزعم البعض أنها آخر صورة شرين سيف النصر خلال تواجدها في المحكمة للإدلاء بشهادتها في قضية سرقة مجوهراتها.وأكدت شيرين سيف النصر، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن هذه الصورة المتداولة ليست لها، قائلة: "مش صورتي ومش عارفة جابوا الصورة دي منين، وما الغرض من ادعائهم أنها صورتي، على غير الحقيقة".وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قد تداولوا صورة نسبوها إلى الفنانة شيرين سيف النصر، وقالوا إنها تعاني من مرض خطير أدى إلى تغير شكلها تماما.وزعم رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن الصورة كانت لـ شيرين سيف النصر خلال توجهها إلى المحكمة للإدلاء بأقوالها فى سرقة مجوهراتها، وقد أثارت الصور حالة من الجدل حول حقيقتها، وهل هي الفنانة الجميلة أم لا.وظهرت صاحبة الصورة التي قيل إنها شيرين سيف النصر بوزن زائد وترتدي عباءة ونظارة، وهو الأمر الذي مثل صدمة كبيرة لجمهورها الذى أحبها فى مرحلة شبابها وفوجئ بوزنها الحالي.تصدر الفنان الكبير عادل إمام مؤشر البحث جوجل في المملكة العربية السعودية بعد ظهوره في فيديو جديد حرص من خلاله على تهنئة نجله المخرج رامي إمام بعيد ميلاده الذي وافق أول أمس 25 نوفمبر الجاري، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".ونشر النجم الكبير عادل إمام مقطع فيديو لفريق عمل مسلسل "فالنتينو" أثناء الاحتفال بـ ابنه داخل لوكيشين التصوير، وظهر الزعيم عادل إمام وهو يهنئ نجله بعيد ميلاده ويحتفل به وسط أبطال المسلسل.وعلّق الفنان عادل إمام على مقطع الفيديو قائلًا: "عيد ميلاد سعيد رامى إمام"، ونال مقطع الفيديو إعجاب متابعيه.هذا الفيديو هو الأول للزعيم عادل إمام بعد انتشار شائعة عن وفاته إثر تدهور حالته الصحية وهي الشائعة التي ثبت عدم صحتها لاحقًا.ويُواصل النجم الكبير عادل إمام تصوير مشاهده بمسلسله الجديد فالنتينو، حيث يحاول المخرج رامى إمام الانتهاء من المشاهد الخارجية.تصدر الفنان حسن حسني مؤشر البحث جوجل بعد انتشار شائعة عن وفاته التي أثارت ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي.وقال الفنان القدير في مداخلة تليفزيونية على فضائية "MBC مصر": "الشائعات كتير دي بروفات وخايف لما يحصل وأموت ملاقيش حد".وأوضح أن الملايين من معجبيه يتهافتون للاطمئنان عليه من جميع دول العالم، مضيفا: "بقولهم أنا كويس وزي القرد أهو".وأكد أن تلك الشائعات تؤثر عليه نفسيا بشكل كبير: "لقيت ولادي جايين الساعة 1 بالليل مخضوضين عليا جدا بسبب خبر موتي، ليه اللي بيروج الشائعات دي يعمل فيا كده أنا مأذتهوش ومعرفش هو مين أساسا وكل أسبوعين يموتني؟".وأوضح أنه يعكف على قراءة عدد من الأعمال الدرامية التي سيتم عرضها خلال موسم رمضان.كانت شائعة وفاة حسن حسني انتشرت عبر صفحة منسوبة لصحفي ادعى وفاة الفنان الكبير بعد صراع مع المرض، قبل أن ينفي نقيب المهن التمثيلية الخبر ويهدد بمقاضاة صاحب الصفحة.