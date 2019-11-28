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ديني

حكم الشرع في الولادة الطبيعية على يد طبيب من أهل الكتاب؟

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 01:26 ص
صدى البلد
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إيمان طلعت
حكم الشرع في الولادة الطبيعية على يد طبيب من أهل الكتاب؟.. سؤال أجاب عنه الدكتور عويضة عثمان، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في برنامج "السائل والفقيه" المذاع عبر موجات إذاعة القرآن الكريم. 

وأوضح الدكتور عويضة عثمان، أنه في حالة عدم وجود طبيبة امرأة فعلى المريضة أن تذهب لأي طبيب طالما أنه أمين وماهر في تخصصه، وتذهب المرأة مع محرم لها، ولا فرق في هذا بين الرجل والمرأة، وكم من خلفاء على مر التاريخ لهم أطباء نصارى يقومون على علاجهم، وهذا ما يوضح مرونة العقل الإسلامي وجمال الدين الحنيف.

وأشار إلى أنه لو ذهبت المرأة للطبيب مع محرم لها حتى تتعالج فلا حرج فى ذلك. 

حكم كشف الطبيب على المريضة في نهار رمضان
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "أعمل طبيبًا لأمراض النساء وأسأل هل الكشف على المريضة في نهار رمضان يفطرها؟

وأجاب الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن مجرد الكشف على المريضة في نهار رمضان لا يوجب الحكم على صومها بالفساد.

وأشار إلى أن الطبيب الذي يضطر إلى إدخال الآلة الطبية إلى الموضع المخصوص من جسد المرأة فهو مفسد للصوم عند جمهور العلماء، إلا أن علماء المالكية لم يعتبروا ذلك مفسدا للصوم، ناصحا المرأة غير المضطرة للكشف في نهار رمضان أن تؤجله لما بعد الإفطار لخروجها من الخلاف وإن اضطرت للكشف فلها أن تقلد من أجاز.
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