حيل سرية.. تعرف على كيفية إخفاء دردشة WhatsApp

لاشك أن تطبيق المراسلة الفورية واتساب "WhatsApp"، هو أحد أكثر تطبيقات التراسل الأكثر شيوعًا حول العالم، مع أكثر من 450 مليون مستخدم نشط يوميًا، إلا أن أغلب مستخدميه يجهلون الحيل السرية الموجودة بالخدمة، ولا يستفيدون منها أبدًا والتي من بينها ميزة إخفاء الدردشات أو أرشفة الدردشة Archive Chat.





وفقا لما ذكره موقع "androidpit" التقني، باستخدام ميزة أرشيف الدردشة في تطبيق WhatsApp، يمكنك إخفاء الدردشات التي تستخدمها ولا تريد لأحد أن يراها، ولكن لا تريد حذفها من الشاشة الرئيسية للتطبيق في نفس الوقت، ونوضح لك بالصور كيفية عمل هذه الميزة وكيفية تنشيطها.





- أولا: كيفية إخفاء دردشة واتساب:





1. افتح تطبيق واتساب WhatsApp.





2. اضغط باستمرار على الدردشة التي تريد إخفائها أو وضعها في الأرشيف.





3. حدّد الرمز الموجود في الأعلى والذي يشبه مربع به السهم المتجه لأسفل.





4. ستتم إزالة الدردشة على الفور من القائمة الرئيسية لتطبيق واتساب.







