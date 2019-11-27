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تكنولوجيا

حيل سرية.. تعرف على كيفية إخفاء دردشة WhatsApp

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 10:01 م
WhatsApp
WhatsApp
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شيماء عبد المنعم
حيل سرية.. تعرف على
لاشك أن تطبيق المراسلة الفورية واتساب "WhatsApp"، هو أحد أكثر تطبيقات التراسل الأكثر شيوعًا حول العالم، مع أكثر من 450 مليون مستخدم نشط يوميًا، إلا أن أغلب مستخدميه يجهلون الحيل السرية الموجودة بالخدمة، ولا يستفيدون منها أبدًا والتي من بينها ميزة إخفاء الدردشات أو أرشفة الدردشة Archive Chat.

وفقا لما ذكره موقع "androidpit" التقني، باستخدام ميزة أرشيف الدردشة في تطبيق WhatsApp، يمكنك إخفاء الدردشات التي تستخدمها ولا تريد لأحد أن يراها، ولكن لا تريد حذفها من الشاشة الرئيسية للتطبيق في نفس الوقت، ونوضح لك بالصور كيفية عمل هذه الميزة وكيفية تنشيطها.

- أولا: كيفية إخفاء دردشة واتساب:

1. افتح تطبيق واتساب WhatsApp.

2. اضغط باستمرار على الدردشة التي تريد إخفائها أو وضعها في الأرشيف.

3. حدّد الرمز الموجود في الأعلى والذي يشبه مربع به السهم المتجه لأسفل.

4. ستتم إزالة الدردشة على الفور من القائمة الرئيسية لتطبيق واتساب.


حيل سرية.. تعرف على
- ثانيًا: كيفية إخفاء جميع دردشات واتساب: 

1. افتح تطبيق واتساب WhatsApp.

2. انقر على الثلاث نقاط الرأسية، في الزاوية أعلى يمين الشاشة. 

3. حدد عنصر الإعدادات "Settings".

4. انقر فوق الدردشة "Chat"، ثم سجل الدردشة "Chat history"، أرشفة جميع الدردشات "Archive all chats".

5. ستتم إزالة الدردشات تلقائيًا من الشاشة الرئيسية للتطبيق.


حيل سرية.. تعرف على
- ثالثًا: كيفية استعادة الدردشة المخفية أو المخزنة على واتساب:

1. افتح تطبيق واتساب WhatsApp.

2. انقر فوق علامة التبويب الدردشات "Chats".

3. قم بالتمرير إلى أسفل الشاشة.

4. انقر فوق خيار الأرشيف "Archive".

5. اضغط على الدردشات التي تريد استعادتها إلى القائمة الرئيسية للتطبيق.

6. حدد رمز المربع مع توجيه السهم لأعلى، ثم سوف تستعيد الدردشات التي حددتها.
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