قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حريق قرب مطار الرياض.. اشتعال خزان وقود تابع لأرامكو واضطراب حركة الطيران
القومي لحقوق الإنسان: حماية الأطفال رقميا لا تعني تقييد حقوقهم
نتنياهو في زيارة خاطفة لأمريكا.. لا لقاء مع ترامب وإلغاء مفاجئ لاجتماعه مع إيلون ماسك
2000 ناقلة وسفينة.. مسئول أمريكي: مليار برميل نفط عبر مضيق هرمز خلال الأشهر الأخيرة
خبير: الخلافات الصينية الأمريكية هيكلية.. واللقاء المرتقب يحدد مسار العلاقات
ترامب يمنع مراسلي MSNOW من دخول البيت الأبيض.. والشبكة: المكان ملك الشعب الأمريكي
لامين يامال: أشاهد مباريات ريال مدريد وأتمنى دائما خسارتهم
بمشاركة مرموش.. أستون فيلا يهزم توتنهام 3-2 في الدوري الانجليزي
تبدأ من 20 جنيها.. اتحاد الكرة يعلن أسعار تذاكر مباراتي منتخب مصر أمام أنجولا وجنوب أفريقيا
القبض على صانعة محتوى نشرت فيديوهات خادشة على صفحتها
بعد مفاوضات مثيرة.. تعرف على عوائد الزمالك من وراء رحيل بيزيرا
الخريف يقترب.. تقلبات جوية وأمطار مع تغيرات في حركة الرياح بمصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

استمرار فعاليات مبادرة «شارع الفن» بميدان المحطة بأسوان

شارع الفن
شارع الفن

تواصلت بميدان المحطة بمدينة أسوان فعاليات مبادرة "شارع الفن"، برعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بأعمال وزير الثقافة، والمهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، والتى تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، وذلك فى إطار برامج وزارة الثقافة الهادفة إلى نشر الفنون والإبداع فى الميادين العامة، وإتاحة الفرصة أمام المواطنين للإستمتاع بالأنشطة الثقافية والفنية المتنوعة.

كورال قصر ثقافة أسوان يقدم باقة من الأغانى الوطنية والتراثية

وشهدت الفعاليات تقديم عرض فنى لفرقة كورال قصر ثقافة أسوان بقيادة رشا على، حيث قدمت الفرقة مجموعة متنوعة من الأغانى الوطنية والتراثية، من بينها: "الحلوة دى قامت تعجن فى الفجرية"، و"يا صباح الخير يا اللى معانا"، و"يا أغلى اسم فى الوجود"، و"الهوا هويا"، و"بسم الله"، و"وطنى الأكبر"، و"يا حبيبتى يا مصر"، و"حلوة بلادى السمرا"، و"احلف بسماها"، و"صورة"، وسط تفاعل جماهيرى مع الفقرات الفنية المقدمة.

 

مسرح العرائس واكتشاف المواهب.. منصة لإبراز الإبداع

وأعقب ذلك تقديم عرض لمسرح العرائس بعنوان "أسد وأرنوب"، بمصاحبة عدد من أغانى الأطفال الشهيرة، إلى جانب تنظيم فقرة لاكتشاف المواهب بإشراف موسى محمد، تضمنت تقديم نماذج من المواهب فى مجالات الشعر والغناء والإنشاد، بما يسهم فى تشجيع الأطفال والشباب على إبراز مواهبهم وتنميتها.

أغانٍ تراثية للفنان فتحى السعيد وسط تفاعل جماهيرى

كما شهدت الفعاليات تقديم باقة من الأغانى التراثية للفنان فتحى السعيد، تضمنت أغانى "يا مصر"، و"يا حبيبى"، و"لما يهل علينا"، وسط تفاعل كبير من الجمهور، بما أضفى أجواءً من البهجة والإحتفاء بالفنون والتراث المصرى.

ورشة فنية للأطفال لتنمية المهارات والإبداع

واختتمت فعاليات اليوم بتنفيذ ورشة فنية للأطفال بعنوان "مجسمات من الجبس"، بإشراف الفنانة منى أحمد يونس، حيث شارك الأطفال فى تنفيذ الأعمال الفنية، وسط حالة من التفاعل والإقبال، بما يدعم تنمية مهاراتهم الفنية والإبداعية وتشجيعهم على ممارسة الفنون المختلفة.

تنفيذ الفعاليات بالتعاون بين فرع ثقافة أسوان والوحدة المحلية

وتم تنفيذ الفعاليات من خلال فرع ثقافة أسوان التابع لإقليم جنوب الصعيد الثقافى، وبحضور يوسف محمود، مدير عام الفرع، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، وذلك فى إطار التنسيق بين الجهات المعنية لدعم واستمرار الأنشطة الثقافية والفنية بالمحافظة.

برنامج أسبوعى متنوع بميدان المحطة لنشر الثقافة والفنون

وتتواصل فعاليات مبادرة "شارع الفن" بميدان المحطة بمدينة أسوان، فى تمام الساعة الثامنة مساء يومى الخميس والجمعة من كل أسبوع، من خلال برنامج فنى وثقافى متنوع يضم عروضاً فنية وفقرات لاكتشاف المواهب، إلى جانب ورش فنية للأطفال بمشاركة نخبة من الفنانين التشكيليين، بما يسهم فى تحويل الميادين العامة إلى مساحات مفتوحة للإبداع والتفاعل المجتمعى.

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

معتمد جمال

معتمد جمال يجهز مفاجأة للأهلي في مباراة القمة.. ما الجديد؟

السعودية

السعودية .. الدفاع المدني يعلن زوال الخطر عن الرياض والخرج

الاهلي والزمالك

بطلب من الأهلي.. تحرك جديد لاستقدام حكام أجانب لقمة الأهلي والزمالك

أسعار الدواجن

بعد الارتفاعات الأخيرة.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت

خناقة قمة السيدات

زلزال السداسية.. كواليس خناقة شوارع في قمة السيدات بين الأهلي والزمالك

حمدي الوزير

رأيت الله ورحمته.. ابنة حمدي الوزير تكشف تفاصيل حالتها الصحية بعد جراحة قلب مفتوح

محمد صلاح

فرج عامر عن تصريحات مدرب طرابزون : صلاح هو اللي عمل في نفسه كده

أسعار الطماطم

تراجع مفاجئ فى أسعار الطماطم الآن بالأسواق.. كم وصل سعر الكيلو؟

ترشيحاتنا

لامين يامال

ساحر كبير.. رافينيا: لامين يامال يستحق الكرة الذهبية وبفارق كبير عن الجميع

صن داونز

ملخص الشوط الأول بين صن داونز وأهلي جدة

صن داونز

صن داونز يسجل الأول والأهلي السعودي يرد بالتعادل في دقيقة واحدة بكأس القارات

بالصور

وصفة سريعة ومشبعة.. طريقة عمل سلطة التونة بالمكرونة

طريقة عمل سلطة التونة بالمكرونة
طريقة عمل سلطة التونة بالمكرونة
طريقة عمل سلطة التونة بالمكرونة

تكريم نجوم الفن والإعلام في مهرجان دير جيست 2026.. صور

أحمد عز
أحمد عز
أحمد عز

احذر مكون موجود في بعض أنواع مشروبات الإلكتروليت.. خطر خفي قد يهدد الكلى

مشروبات الإلكتروليت.. لماذا أصبحت منتشرة؟
مشروبات الإلكتروليت.. لماذا أصبحت منتشرة؟
مشروبات الإلكتروليت.. لماذا أصبحت منتشرة؟

تركيب الرموش الصناعية يزيد خطر الإصابة بـ عث العين.. دراسة تكشف مفاجأة

هل الرموش الصناعية تسبب عث العين؟
هل الرموش الصناعية تسبب عث العين؟
هل الرموش الصناعية تسبب عث العين؟

فيديو

مدير مدرسة السادات الثانوية بالمحلة

بعد اعتذار طالب وولي أمره عن فيديو المعلمة.. أول تعليق من مديرة مدرسة بالمحلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: إيران تستعمل الحوثيين في ضرب اقتصاديات النفط في الشرق الأوسط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

نهال المغربل – نائب وزير التخطيط للمتابعة سابقاً

نهال المغربل تكتب: المرافق والخدمات العامة على المستوى المحلي: ماذا نتابع؟ ولماذا؟ وكيف؟

المزيد