استمرار فعاليات مبادرة «شارع الفن» بميدان المحطة بأسوان

تواصلت بميدان المحطة بمدينة أسوان فعاليات مبادرة "شارع الفن"، برعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بأعمال وزير الثقافة، والمهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، والتى تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، وذلك فى إطار برامج وزارة الثقافة الهادفة إلى نشر الفنون والإبداع فى الميادين العامة، وإتاحة الفرصة أمام المواطنين للإستمتاع بالأنشطة الثقافية والفنية المتنوعة.

كورال قصر ثقافة أسوان يقدم باقة من الأغانى الوطنية والتراثية

وشهدت الفعاليات تقديم عرض فنى لفرقة كورال قصر ثقافة أسوان بقيادة رشا على، حيث قدمت الفرقة مجموعة متنوعة من الأغانى الوطنية والتراثية، من بينها: "الحلوة دى قامت تعجن فى الفجرية"، و"يا صباح الخير يا اللى معانا"، و"يا أغلى اسم فى الوجود"، و"الهوا هويا"، و"بسم الله"، و"وطنى الأكبر"، و"يا حبيبتى يا مصر"، و"حلوة بلادى السمرا"، و"احلف بسماها"، و"صورة"، وسط تفاعل جماهيرى مع الفقرات الفنية المقدمة.

مسرح العرائس واكتشاف المواهب.. منصة لإبراز الإبداع

وأعقب ذلك تقديم عرض لمسرح العرائس بعنوان "أسد وأرنوب"، بمصاحبة عدد من أغانى الأطفال الشهيرة، إلى جانب تنظيم فقرة لاكتشاف المواهب بإشراف موسى محمد، تضمنت تقديم نماذج من المواهب فى مجالات الشعر والغناء والإنشاد، بما يسهم فى تشجيع الأطفال والشباب على إبراز مواهبهم وتنميتها.

أغانٍ تراثية للفنان فتحى السعيد وسط تفاعل جماهيرى

كما شهدت الفعاليات تقديم باقة من الأغانى التراثية للفنان فتحى السعيد، تضمنت أغانى "يا مصر"، و"يا حبيبى"، و"لما يهل علينا"، وسط تفاعل كبير من الجمهور، بما أضفى أجواءً من البهجة والإحتفاء بالفنون والتراث المصرى.

ورشة فنية للأطفال لتنمية المهارات والإبداع

واختتمت فعاليات اليوم بتنفيذ ورشة فنية للأطفال بعنوان "مجسمات من الجبس"، بإشراف الفنانة منى أحمد يونس، حيث شارك الأطفال فى تنفيذ الأعمال الفنية، وسط حالة من التفاعل والإقبال، بما يدعم تنمية مهاراتهم الفنية والإبداعية وتشجيعهم على ممارسة الفنون المختلفة.

تنفيذ الفعاليات بالتعاون بين فرع ثقافة أسوان والوحدة المحلية

وتم تنفيذ الفعاليات من خلال فرع ثقافة أسوان التابع لإقليم جنوب الصعيد الثقافى، وبحضور يوسف محمود، مدير عام الفرع، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، وذلك فى إطار التنسيق بين الجهات المعنية لدعم واستمرار الأنشطة الثقافية والفنية بالمحافظة.

برنامج أسبوعى متنوع بميدان المحطة لنشر الثقافة والفنون

وتتواصل فعاليات مبادرة "شارع الفن" بميدان المحطة بمدينة أسوان، فى تمام الساعة الثامنة مساء يومى الخميس والجمعة من كل أسبوع، من خلال برنامج فنى وثقافى متنوع يضم عروضاً فنية وفقرات لاكتشاف المواهب، إلى جانب ورش فنية للأطفال بمشاركة نخبة من الفنانين التشكيليين، بما يسهم فى تحويل الميادين العامة إلى مساحات مفتوحة للإبداع والتفاعل المجتمعى.