قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
6 ملايين دولار وبونص.. تفاصيل صفقة خوان بيزيرا مع شباب الأهلي
رئيس مجلس الشيوخ يلتقي قيادات صينية رفيعة: موقف مصر ثابت وداعم لمبدأ «الصين الواحدة»
القوات المسلحة السويدية: عملية مشتركة مع ألمانيا لتعزيز دفاعات بحر البلطيق
الصين تطلق مجموعة جديدة من الأقمار الاصطناعية
3 ملايين مستفيد في 3 سنوات.. تفاصيل خطة الاتصالات لتوسيع التدريب على الذكاء الاصطناعي
الاتحادان المصري والنرويجي يفتتحان دورة تدريب كره القدم النسائية
حريق قرب مطار الرياض.. اشتعال خزان وقود تابع لأرامكو واضطراب حركة الطيران
القومي لحقوق الإنسان: حماية الأطفال رقميا لا تعني تقييد حقوقهم
نتنياهو في زيارة خاطفة لأمريكا.. لا لقاء مع ترامب وإلغاء مفاجئ لاجتماعه مع إيلون ماسك
2000 ناقلة وسفينة.. مسئول أمريكي: مليار برميل نفط عبر مضيق هرمز خلال الأشهر الأخيرة
خبير: الخلافات الصينية الأمريكية هيكلية.. واللقاء المرتقب يحدد مسار العلاقات
ترامب يمنع مراسلي MSNOW من دخول البيت الأبيض.. والشبكة: المكان ملك الشعب الأمريكي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة المنصورة تستقبل طلابها الجدد بكلية الطب مع انطلاق العام الجامعي

عميد طب المنصورة
عميد طب المنصورة
همت الحسينى

شهد الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، فعاليات استقبال الطلاب الجدد بكلية الطب، مع بداية العام الجامعي الجديد 2026–2027، بحضور الدكتور أشرف شومة، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتورة غادة القنيشي، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور علاء وفا، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور وليد الطنطاوي، أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، إلى جانب رؤساء الأقسام، ومديري البرامج، والمشرف على الأنشطة الطلابية بالجامعة، ومدير عام كلية الطب، ومدير عام رعاية الطلاب، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية، وبمشاركة الطلاب الجدد.

الترحيب بالطلاب والتعريف بقيادات الكلية، وطبيعة الدراسة بالبرنامج الأساسي،

بدأت الفعاليات بالسلام الجمهوري، أعقبه الترحيب بالطلاب والتعريف بقيادات الكلية، وطبيعة الدراسة بالبرنامج الأساسي، والخدمات التي تقدمها الكلية والجامعة للطلاب خلال سنوات الدراسة.

ورحب الدكتور شريف خاطر بالطلاب الجدد، مؤكدًا اعتزازه باستقبالهم في كلية الطب بجامعة المنصورة، وما تمثله الكلية من قيمة علمية ومهنية، وما تمتلكه مستشفيات ومراكز الجامعة من إمكانات وخبرات في مختلف التخصصات الطبية.

وقال رئيس الجامعة إن الدراسة بكلية الطب تقوم على التعليم والتدريب معًا، داعيًا الطلاب إلى الاستفادة من خبرات أساتذتهم وإمكانات الكلية ومستشفياتها، والاهتمام بالتحصيل العلمي والتدريب العملي منذ السنوات الأولى، مشيرًا إلى أن إعداد الطبيب لا يكتمل بالحصول على الشهادة، وإنما بإتقان العلم والمهارات والالتزام بأخلاقيات المهنة.

 

الاستفادة من فرص التدريب المتاحة خلال سنوات الدراسة، 

كما دعا الطلاب إلى الاستفادة من فرص التدريب المتاحة خلال سنوات الدراسة، وبناء أساس علمي ومهني قوي يؤهلهم لتحمل مسؤولياتهم تجاه المرضى والمجتمع.

وأكد الدكتور شريف خاطر أهمية مشاركة الطلاب في الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية والاجتماعية، واختيار ما يتناسب مع اهتماماتهم ومواهبهم، إلى جانب الدراسة الأكاديمية، مع الالتزام بالقيم والسلوكيات التي تليق بطالب كلية الطب، والحرص على الحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية.

ورحب الدكتور أشرف شومة بالطلاب الجدد، مؤكدًا أن التحاقهم بكلية طب المنصورة يمثل بداية لمسيرة علمية في كلية تمتد خبرتها في التعليم الطبي لأكثر من ستة عقود.

وأشار عميد الكلية إلى أن ما وصلت إليه كلية طب المنصورة جاء نتيجة جهود متواصلة من أجيال متعاقبة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين، داعيًا الطلاب إلى الاستفادة من فعاليات الأسبوع التعريفي، والتعرف على إمكانات الكلية وبرامجها وأنشطتها والخدمات المتاحة لهم، والتواصل مع الجهات المختصة طوال سنوات الدراسة.

كما أكد أن أبواب الكلية والجامعة مفتوحة أمام الطلاب، وأنهم سيجدون من يقدم لهم الدعم والإرشاد في بداية مشوارهم الجامعي، موضحًا أن الهدف هو تيسير خطواتهم الأولى وتعريفهم بكل ما يحتاجونه خلال المرحلة المقبلة.

وتضمن اليوم التعريفي لقاءات تناولت نظام الدراسة بالبرنامج الأساسي، ووحدة ضمان الجودة، والمراكز والوحدات الجامعية، والأنشطة الطلابية، والخدمات الطبية، وأوجه الدعم المتاحة للطلاب.

الدقهليه محافظه المنصوره فعالبات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

معتمد جمال

معتمد جمال يجهز مفاجأة للأهلي في مباراة القمة.. ما الجديد؟

السعودية

السعودية .. الدفاع المدني يعلن زوال الخطر عن الرياض والخرج

الاهلي والزمالك

بطلب من الأهلي.. تحرك جديد لاستقدام حكام أجانب لقمة الأهلي والزمالك

أسعار الدواجن

بعد الارتفاعات الأخيرة.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت

خناقة قمة السيدات

زلزال السداسية.. كواليس خناقة شوارع في قمة السيدات بين الأهلي والزمالك

حمدي الوزير

رأيت الله ورحمته.. ابنة حمدي الوزير تكشف تفاصيل حالتها الصحية بعد جراحة قلب مفتوح

محمد صلاح

فرج عامر عن تصريحات مدرب طرابزون : صلاح هو اللي عمل في نفسه كده

أسعار الطماطم

تراجع مفاجئ فى أسعار الطماطم الآن بالأسواق.. كم وصل سعر الكيلو؟

ترشيحاتنا

فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ ينظم ورشة تدريبية لتعزيز التمكين الاقتصادي للصيادات

المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ ينظم ورشة تدريبية لتعزيز التمكين الاقتصادي للصيادات

قداسة البابا تواضروس

البابا تواضروس يضع حجر أساس كاتدرائية الآباء البطاركة بالفشن الجديدة | صور

قداسة البابا تواضروس وأبناء الكنيسة

قداسة البابا تواضروس يزور كرمة الشهداء بالفشن | صور

بالصور

وصفة سريعة ومشبعة.. طريقة عمل سلطة التونة بالمكرونة

طريقة عمل سلطة التونة بالمكرونة
طريقة عمل سلطة التونة بالمكرونة
طريقة عمل سلطة التونة بالمكرونة

تكريم نجوم الفن والإعلام في مهرجان دير جيست 2026.. صور

أحمد عز
أحمد عز
أحمد عز

احذر مكون موجود في بعض أنواع مشروبات الإلكتروليت.. خطر خفي قد يهدد الكلى

مشروبات الإلكتروليت.. لماذا أصبحت منتشرة؟
مشروبات الإلكتروليت.. لماذا أصبحت منتشرة؟
مشروبات الإلكتروليت.. لماذا أصبحت منتشرة؟

تركيب الرموش الصناعية يزيد خطر الإصابة بـ عث العين.. دراسة تكشف مفاجأة

هل الرموش الصناعية تسبب عث العين؟
هل الرموش الصناعية تسبب عث العين؟
هل الرموش الصناعية تسبب عث العين؟

فيديو

مدير مدرسة السادات الثانوية بالمحلة

بعد اعتذار طالب وولي أمره عن فيديو المعلمة.. أول تعليق من مديرة مدرسة بالمحلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: إيران تستعمل الحوثيين في ضرب اقتصاديات النفط في الشرق الأوسط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

نهال المغربل – نائب وزير التخطيط للمتابعة سابقاً

نهال المغربل تكتب: المرافق والخدمات العامة على المستوى المحلي: ماذا نتابع؟ ولماذا؟ وكيف؟

المزيد