جامعة المنصورة تستقبل طلابها الجدد بكلية الطب مع انطلاق العام الجامعي

شهد الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، فعاليات استقبال الطلاب الجدد بكلية الطب، مع بداية العام الجامعي الجديد 2026–2027، بحضور الدكتور أشرف شومة، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتورة غادة القنيشي، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور علاء وفا، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور وليد الطنطاوي، أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، إلى جانب رؤساء الأقسام، ومديري البرامج، والمشرف على الأنشطة الطلابية بالجامعة، ومدير عام كلية الطب، ومدير عام رعاية الطلاب، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية، وبمشاركة الطلاب الجدد.

الترحيب بالطلاب والتعريف بقيادات الكلية، وطبيعة الدراسة بالبرنامج الأساسي،

بدأت الفعاليات بالسلام الجمهوري، أعقبه الترحيب بالطلاب والتعريف بقيادات الكلية، وطبيعة الدراسة بالبرنامج الأساسي، والخدمات التي تقدمها الكلية والجامعة للطلاب خلال سنوات الدراسة.

ورحب الدكتور شريف خاطر بالطلاب الجدد، مؤكدًا اعتزازه باستقبالهم في كلية الطب بجامعة المنصورة، وما تمثله الكلية من قيمة علمية ومهنية، وما تمتلكه مستشفيات ومراكز الجامعة من إمكانات وخبرات في مختلف التخصصات الطبية.

وقال رئيس الجامعة إن الدراسة بكلية الطب تقوم على التعليم والتدريب معًا، داعيًا الطلاب إلى الاستفادة من خبرات أساتذتهم وإمكانات الكلية ومستشفياتها، والاهتمام بالتحصيل العلمي والتدريب العملي منذ السنوات الأولى، مشيرًا إلى أن إعداد الطبيب لا يكتمل بالحصول على الشهادة، وإنما بإتقان العلم والمهارات والالتزام بأخلاقيات المهنة.

الاستفادة من فرص التدريب المتاحة خلال سنوات الدراسة،

كما دعا الطلاب إلى الاستفادة من فرص التدريب المتاحة خلال سنوات الدراسة، وبناء أساس علمي ومهني قوي يؤهلهم لتحمل مسؤولياتهم تجاه المرضى والمجتمع.

وأكد الدكتور شريف خاطر أهمية مشاركة الطلاب في الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية والاجتماعية، واختيار ما يتناسب مع اهتماماتهم ومواهبهم، إلى جانب الدراسة الأكاديمية، مع الالتزام بالقيم والسلوكيات التي تليق بطالب كلية الطب، والحرص على الحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية.

ورحب الدكتور أشرف شومة بالطلاب الجدد، مؤكدًا أن التحاقهم بكلية طب المنصورة يمثل بداية لمسيرة علمية في كلية تمتد خبرتها في التعليم الطبي لأكثر من ستة عقود.

وأشار عميد الكلية إلى أن ما وصلت إليه كلية طب المنصورة جاء نتيجة جهود متواصلة من أجيال متعاقبة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين، داعيًا الطلاب إلى الاستفادة من فعاليات الأسبوع التعريفي، والتعرف على إمكانات الكلية وبرامجها وأنشطتها والخدمات المتاحة لهم، والتواصل مع الجهات المختصة طوال سنوات الدراسة.

كما أكد أن أبواب الكلية والجامعة مفتوحة أمام الطلاب، وأنهم سيجدون من يقدم لهم الدعم والإرشاد في بداية مشوارهم الجامعي، موضحًا أن الهدف هو تيسير خطواتهم الأولى وتعريفهم بكل ما يحتاجونه خلال المرحلة المقبلة.

وتضمن اليوم التعريفي لقاءات تناولت نظام الدراسة بالبرنامج الأساسي، ووحدة ضمان الجودة، والمراكز والوحدات الجامعية، والأنشطة الطلابية، والخدمات الطبية، وأوجه الدعم المتاحة للطلاب.