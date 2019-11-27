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رياضة

نهضة بركان يصدم الكاف بسبب سوبر الزمالك والترجي.. تفاصيل

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 04:08 م
الكاف
الكاف
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يسرى غازى
أفادت تقارير إعلامية اليوم الأربعاء أن نادى نهضة بركان المغربي رفض خوض مباراة السوبر الإفريقي فى حالة إنسحاب نادى الزمالك بشكل رسمي.

كان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف، قد حدد يوم 14 فبراير المقبل ، موعدا لمباراة الزمالك والترجي في كأس السوبر الإفريقي بقطر.

وذكرت التقارير أن عضو المكتب المسير لنادي نهضة بركان المغربي هشام المهداوي صرح اليوم الأربعاء بأن إدارة النادي البرتقالي باعتباره وصيف بطل كأس الكونفيدرالية يرفضون تعويض نادي الزمالك في حالة الانسحاب الرسمي من مباراة كأس السوبر الإفريقي.

وأضافت التقارير أن هشام المهداوي أكد ان نهضة بركان المغربي يعتبر أن الوداد المغربي هو البطل الحقيقي لدوري الأبطال لذلك لن يواجهوا الترجي التونسي في قطر بأى شكل من الأشكال.

وكان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أعلن عدم خوض مباراة السوبر الإفريقي في قطر، وإحالة هذا الملف إحالة الملف للدولة.
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