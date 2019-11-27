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رياضة

مهاجم النجم الساحلي يتحدى: جاهزون للفوز على الأهلي وفريقنا مكتمل الصفوف

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 05:22 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
أكد المهاجم الجزائري كريم العريبي لاعب النجم الساحلي التونسي جاهزية الفريق لتحقيق الفوز على ضيفه الأهلي في أولى مباريات المجموعة الثانية بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

ويلتقي النجم مع الأهلي على ملعب رادس بالعاصمة التونسية بعيدا عن معقله بمدينة سوسة بعد غد الجمعة بحضور نحو 30 الف من مشجعيه.

وقال العريبي في تصريحات للصحفيين قبل الحصة التدريبية للفريق اليوم الأربعاء "جميع اللاعبين جاهزين ومعنوياتنا مرتفعة و ليس لدينا إصابات. سنخوض المباراة بكل جدية لحصد النقاط الثلاث".

وتابع مهاجم النجم "ستكون المباراة صعبة ونأمل أن يكون اللاعبون في المستوى المنتظر. كما آمل من جهتي أن أسعد جمهور النجم".

وأوضح العريبي "ستكون المباراة خارج ملعبنا ومن المهم أن يكون جمهورنا حاضر بكثافة للمساعدة في تحقيق الفوز على الأهلي".

من جهته، شدد المدافع زياد بوغطاس على أهمية تحقيق الفوز في أول مباراة من منافسات المجموعة.

وقال اللاعب "هي مباراة كلاسيكية بين الفريقين لعبنا عدة مرات ضد الاهلي. نعرفهم ويعرفوننا. ولكن بالنسبة لنا سنحرص على حصد النقاط الثلاثة للمساعدة في بقية مشوار المنافسات".
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