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رياضة

تعليق مدرب النجم الساحلي قبل مواجهة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 05:30 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
توقع خوان كارلوس جاريدو المدير الفني لفريق النجم الساحلي التونسي، أن تكون مباراة فريقه أمام الأهلي في الجولة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا قوية، مشيرا إلى أهمية الفوز في بداية المشوار.

وقال جاريدو في حديث مع الصحفيين، قبل تدريبات الفريق التونسي ،اليوم الأربعاء: "اللقاء سيكون مميزا. كلا الفريقين مطالبان بالفوز دائما، لكن اللقاء مهم جدا لنا لأن لقب دوري الأبطال هو هدفنا هذا الموسم".

وأضاف: "نعمل خلال التدريبات على استعادة لاعبينا المهمين، لكن جميع اللاعبين لديهم الرغبة للمشاركة في المباراة".

وتابع جاريدو: "اللقاء سيجمع بين فريقين كبيرين في افريقيا، أعرف العديد من لاعبي الاهلي الذين سبق وأن عملت معهم، ولاعبو النجم يدركون أهمية الفوز في هذه المباراة".

وسيخوض النجم اللقاء على ملعب رادس في العاصمة على 120 كيلومتر عن ملعبه الاولمبي بمدينة سوسة الذي يشهد أشغال توسعة.

وقال جاريدو "الجمهور طرف في لعبة كرة القدم ونحن نعول على دعم جماهيرنا. نعمل جميعا معا حتى يكون الفريق في أفضل حالاته".


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