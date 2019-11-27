شوقي غريب يكشف لـ صدى البلد شروط تجديد تعاقده لتدريب المنتخب الأوليمبي

كشف شوقي غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأوليمبي عن شروطه المقرر أن يطرحها خلال الجلسة المنتظرة مع اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة من أجل تجديد عقود الجهاز الفنى.



وقال شوقى غريب فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": عمرى ما فرضت شروطا والأمر متروك لـ عمرو الجناينى واللجنة الخماسية المؤقتة المحترمة.



وأوضح أن اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني شركاء فى النجاح ووصول منتخب مصر الأوليمبي إلى منصات التتويج فى القارة السمراء وحجز بطاقة التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020.



وأشار إلى أن منتخب مصر الأوليمبي حقق إنجازا ونجح في حصد اللقب الأول قاريا وحجز تذكرة التأهل إلى الأولمبياد، موضحا أن المنتخب حقق حلم الجماهير المصرية التى قامت لمؤازرة الفراعنة الصغار فى البطولة القارية.



يذكر أن منتخب مصر الأوليمبي سوف يخوض 3 معسكرات تدريبية فى فترة الإعداد للمشاركة فى أولمبياد طوكيو 2020 بعدما تأهل الفراعنة الصغار رفقة منتخبي جنوب أفريقيا وكوت ديفوار.