اتحاد الصناعات: قرار إعادة تسعير الغاز خطوة لتخفيض التكلفة

أكد محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات أن قرار مجلس الوزراء بشأن مراجعة تسعير الغاز للأنشطة الصناعية المختلفة في إطار المتغيرات الاقتصادية والبيئية والسياسية والاجتماعية داخل السوق المحلية طبقًا لأحكام قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز ايجابى، وخطوة جيدة نحو تخفيض التكلفة الإنتاجية، الأمر الذى يؤدى إلى الانعكاس الايجابي على الأسعار.



وأضاف "السويدي" في تصريحات له اليوم، أن هذا القرار يمثل خطوة مهمة لزيادة تنافسية بعض الصناعات كثيفة العمالة وزيادة قدرتها التصديرية ومساهمتها في إجمالي الناتج القومي والتصدير وخلق فرص العمل، مشيرا إلى أن هذا القرار يجسد حرص الحكومة على تشجيعها للصناعة والاستثمار وزيادة القدرة التنافسية للصناعة الوطنية.



كان هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، أعلن عن عزم الحكومة النظر في تسعير الطاقة بمختلف أنواعها ومصادرها خلال أيام، وأنه تم تشكيل لجنة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لإعادة النظر في تسعير الطاقة بأنواعها ما بين كهرباء وغاز، ومن المقرر عقد اجتماعها الأول برئاسة الدكتور مدبولي، خلال الأيام القليلة المقبلة.



وأوضح "توفيق"، أنه تم تخفيض أسعار الغاز للعديد من القطاعات المختلفة، حيث خفضت الحكومة خلال الفترة الماضية أسعار الغاز لقطاع الأسمنت من 8 إلى 6 دولارات، ولقطاع الحديد والصلب والألومنيوم من 7 إلى 5 دولارات.