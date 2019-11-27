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حوادث

تجديد حبس 4 متهمين في خلية الأمل

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 07:04 م
شعار النيابة
شعار النيابة
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أحمد مهدي
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، تجديد حبس زياد العليمي، وحسام مؤنس، وهشام فؤاد، وعمر الشنيطي، فى القضية رقم 930 لسنة 2019 والمعروفة إعلاميًا بـ"خلية الأمل" التى تستهدف مؤسسات الدولة.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين عفيفي المنوفي وخالد سلامة.

وكانت المحكمة جددت حبس كل من محمد أحمد غريب، وعلا محمد، ورامي شعث، وسمر محمد، عبدالحميد ابو بكر، وكريم حسين عبدالعال، وهند صلاح الدين عبدالظاهر، ومجدي صابر، وزكي ممدوح زكي، وعلاء عصام رمضان في وقت لاحق.

كانت النيابة قد وجهت للمتهمين تهمًا منها ارتكاب جرائم الاشتراك مع جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة.
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