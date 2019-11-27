برعاية تركى ال الشيخ.. عصام الحضرى ينهى فترة معايشة في هونج كونج ويستعد لـ3 مغامرات

انهى عصام الحضرى الحارس التاريخي لمنتخب مصر والنادي الأهلى سابقًا، فترة معايشته في هونج كونج وهي أولى خطواته فى مجال التدريب بعد إعلانه إعتزال كرة القدم.



ويستعد الحضرى بقوة لخطواته المقبلة حيث من المقرر أن يحصل فى شهر يناير المقبل ، على مجموعة من المحاضرات يقدمها الاتحاد الافريقى للحصول على الرخصة C، وبعد ذلك سيحضر محاضرات فى الاتحاد الاسيوى، خاصة بالجانب التدريبي.



وسيجرى السد العالي 3 معايشات فى أندية مختلفة بعد نهاية معايشته في هونج كونج، وهم فرق هارت برلين، ثم أياكس أمستردام الهولندى ، وأخيرًا نادي ألميريا الإسباني المملوك للمستشار تركى آل الشيخ، خلال شهر يناير المقبل.



ونجح الحضرى الذى لعب لأندية عدة فى مصر من بينها الاهلى والزمالك والاسماعيلى فى تحقيق العديد من البطولات على مدار تاريخه.



ونجح الحضرى فى تحقيق العديد من البطولات مع منتخب مصر الاول لكرة القدم لعل أشهرها التتويج بأربع بطولات للأمم الافريقية حيث كان احتياطيا فى بطولة 1998 وأساسيا فى 2006 و 2008 و 2010.