تنديد أمريكي بقتل المتظاهرين في العراق

ندد رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارك ميلي من بغداد بقتل وخطف المتظاهرين والناشطين العراقيين، والتهديدات لحرية التعبير، ودائرة العنف.



أكد مجددًا دعم الولايات المتحدة للشعب العراقي في دفاعه عن عراق حر ومستقل وذي سيادة، بعيدًا عن العوائق التي سببها الفساد والتأثير الأجنبي الخبيث، وفق ما أورده بيان للسفارة الأميركية بالعراق.



وزار رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارك ميلي بغداد يومي 26 و27، لمناقشة الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والعراق والبيئة الأمنية الحالية في العراق وفي الشرق الأوسط.



والتقى ميلي وزير الدفاع، نجاح الشمري ورئيس أركان الجيش العراقي الفريق الركن عثمان الغانمي.



وسلط ميلي الضوء على الجهود المستمرة لتعزيز الشراكات والتعاون الدفاعي بين الولايات المتحدة والعراق، مشيرًا إلى أهمية العلاقات الثنائية والهدف المشترك المتمثل برؤية عراق موحد وديمقراطي ومزدهر.